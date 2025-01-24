Европа профинансирует поставки оружия США в Украину — генсек НАТО

«Если эта новая администрация Трампа готова продолжать поставки в Украину из своей оборонной промышленной базы, счет оплатят европейцы, я абсолютно в этом убежден, мы должны быть готовы сделать это», — заявил Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе.
Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Россия не победила, поскольку это может привести к тому, что президент России Владимир Путин «даст пять» лидерам Северной Кореи и Китая. Это подорвет возможности НАТО по сдерживанию противников и потребует от альянса гораздо больше средств на борьбу с ними.
Гипотетическое поражение Украины потребует «триллионов» на сдерживание России, добавил генсек НАТО.
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