Reuters: США сокращают участие в экстренных силах НАТО

21 мая 2026, 9:15

Администрация президента Трампа планирует 22 мая сообщить союзникам по НАТО о сокращении объема военных возможностей, которые США могли бы использовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае крупного кризиса.

Об этом в эксклюзивном материале сообщает Reuters.В рамках так называемой Модели сил НАТО страны-члены альянса определяют резерв имеющихся сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого крупного кризиса, такого как военное нападение на страну-члена НАТО. Хотя точный состав этих военных сил держится в строжайшей тайне, Пентагон решил значительно сократить их участие.При этом, глава политического отдела Пентагона Колби публично заявил, что США продолжат использовать свое ядерное оружие для защиты членов НАТО, даже несмотря на то, что европейские союзники возьмут на себя ведущую роль в применении обычных вооруженных сил.