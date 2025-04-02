Трамп готовит указ об увеличении экспорта оружия — Reuters

2 апреля 2025, 15:15

По данным агентства, на днях администрация президента США Дональда Трампа планирует принять указ, который смягчит правила экспорта военной техники.

Это решение позволит увеличить продажи для крупных подрядчиков обороны США.



Указ будет аналогичен законопроекту, предложенному советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем в прошлом году, когда он был членом Палаты представителей от Республиканской партии.



Если бы законопроект Уолтца был принят, то в 2024 году в закон о контроле за экспортом оружия США были бы внесены поправки, увеличивающие минимальные суммы, при которых экспорт оружия в другие страны рассматривается Конгрессом. То есть, если сейчас Конгресс должен одобрить экспорт на сумму от $14 млн, то законопроект предлагал поднять этот порог до $23 млн. Все, что ниже этой суммы, можно было бы продавать без одобрения Конгресса.



Во время своего первого срока Трамп часто выражал недовольство тем, что члены Конгресса задерживают продажу оружия за рубеж из-за прав человека или других проблем.