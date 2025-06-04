Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах

4 июня 2025, 12:45

Американский миллиардер Илон Маск назвал "отвратительной мерзостью" документ, который подписал Дональд Трамп.

"Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный законопроект Конгресса о расходах является отвратительным и мерзким. Позор тем, кто за это голосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете", — написал он в Х.В следующем посте Маск добавил, что законопроект, по его мнению, увеличит дефицит бюджета до $2,5 трлн и "обременит граждан Америки непосильным долгом".