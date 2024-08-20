Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Reuters назвал миллиардера Илона Маска "умным парнем" и заявил, что готов рассмотреть его кандидатуру на должность советника.
Маск отреагировал на это и написал в Х, что "готов служить", опубликовав изображение, где он стоит за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства".
20 августа 2024, 14:45
Трамп заявил, что готов сделать Маска своим советником
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Reuters назвал миллиардера Илона Маска "умным парнем" и заявил, что готов рассмотреть его кандидатуру на должность советника.
Оцените новость: