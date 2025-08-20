WSJ: Маск приостановил создание партии, чтобы не вредить республиканцам

20 августа 2025, 9:45

Миллиардер Илон Маск приостановил создание новой политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на свои источники. По их словам, одним из ключевых факторов в решении Маска является его стремление сохранить хорошие отношения с вице-президентом США Вэнсом , которого считают потенциальным преемником политического движения MAGA («Make America Great Again»). «Маск признает, что создание третьей партии повредит его отношениям с вице-президентом», - подчеркивает издание. Также отмечается, что Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты США в 2028 г.В то же время союзники Маска утверждают, что он официально не отказался от создания новой партии и может передумать по мере приближения промежуточных выборов.