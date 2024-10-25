Илон Маск регулярно общается с Путиным — The Wall Street Journal

По данным журналистов, миллиардер Илон Маск регулярно общался с Путиным с конца 2022 года.
Беседы затрагивают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность, а в какой-то момент Путин просил его не активировать спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину.
В мае 2022-го глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своем канале в Telegram угрожал, что Маску придется "отвечать по-взрослому" за передачу Украине Starlink. В том же году, по данным WSJ, миллиардер регулярно общался с "высокопоставленными россиянами" и получал "неявные угрозы" от кремля.
В том же году Маск начал продвигать более пророссийские позиции, включая то, что SpaceX теряет деньги, финансируя терминалы на Украине, а также призвал своих подписчиков в своем приложении X поддержать мирные планы, которые "отражали некоторые аспекты предложения кремля Украине". Кроме того, Маск стал более критически относиться к американской военной помощи Украине.
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