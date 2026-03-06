Китай “вшиває” активний захист у масовий танк

6 марта 2026, 12:15

У відкритих відео з китайських соцмереж помітили танки Type 96A з установленими елементами активного захисту, схожими на GL-6; важлива деталь — це виглядає не як заводський показ, а як техніка зі складу бойового підрозділу під час перекидання/навчань.

GL-6 належить до класу hard-kill APS: сенсори (зазвичай радар/оптика) фіксують підліт ПТРК/РПГ і система запускає перехоплювач, який “розбиває” загрозу до контакту з бронею. Тобто це не “товстіша броня”, а додатковий шар виживання, який особливо цінний там, де на полі бою домінують переносні ПТРК і дешеві ударні рішення.У матеріалі також видно дефлектори позаду пускових APS на башті — типовий маркер того, що штатна геометрія 96A не проєктувалася під APS, тож довелося додавати захист від власних перехоплювачів і їхнього побічного впливу на обладнання башти.Ключова інтрига — не в самому GL-6 (його вже демонстрували на інших платформах), а в масштабі потенційного ефекту: Type 96/96A — “робочий кінь” НВАК, одна з наймасовіших танкових платформ, і навіть часткова модернізація цього парку здатна помітно підняти середню живучість бронетанкових бригад, не чекаючи повного переозброєння на дорожчі типи.