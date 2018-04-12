MSI представила мощный неттоп Cubi N 8 GL на базе Intel Gemini Lake

12 апреля 2018, 9:45

Тайваньская MSI «отметилась» анонсом своего нового ПК небольшого форм-фактора - Cubi N 8 GL.

Согласно официальным данным, новинка использует пассивную систему охлаждения, а потому уровень шума от нее равен нулю.В основе - Intel Gemini Lake. На выбор покупателя производитель предлагает систему с 2-ядерным процессором Celeron J4005, тактовая частота до 2,7 ГГц, а также 4-ядерным Pentium Silver J5005 с частотой до 2,8 ГГц.Объем оперативной памяти – до 8 ГБ, стандарта DDR4-2400. Хранить данные можно на твердотельном накопителе M.2 и SATA, форм-фактора 2,5 дюйма.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены адаптеры Intel Dual Band Wireless-AC 9461 и Bluetooth 5, Realtek 8111H Gigabit LAN, два порта USB 3.0 Gen1 Type-A и гнездо для наушников/микрофона. Кроме того, еще два порта USB 3.0 Gen1 Type-A расположены сзади, вместе с интерфейсами HDMI 2.0 и D-Sub, а также гнездом для сетевого кабеля.Как скоро новинка появится в продаже, пока не сообщается. Ориентировочная стоимость также не называется.