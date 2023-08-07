Миниатюрные ПК Cubi и PRO DP от MSI

7 августа 2023, 15:15

MSI недавно выпустила новую линейку мини-компьютеров, в которую входят серии Cubi 5, Cubi N, PRO DP10 и PRO DP21.



Выполненные в компактных корпусах и обладающие впечатляющей функциональностью, они предназначены для широкого спектра коммерческих применений: офисов, отелей, ресторанов, образовательных и медицинских учреждений, научных лабораторий и т.д. Среди их достоинств – мощные процессоры, эксклюзивное программное обеспечение и современные интерфейсы, включая Thunderbolt 4.



Объем корпуса мини-компьютеров Cubi составляет всего лишь 0,66 л, однако их производительность сравнима со многими полноразмерными десктопами, ведь в их конфигурацию могут входить новейшие процессоры Intel Core i7. Модель Cubi 5 также предлагает широчайший выбор интерфейсов, включая Thunderbolt 4, USB-C, HDMI и DisplayPort. Обе серии доступны с двумя портами Ethernet, что позволяет повысить уровень кибербезопасности за счет разделения интернет- и интранет-подключений или обеспечить бесперебойное сетевое подключение путем использования одного из портов как резервного.

В отличие от обычных бизнес решений, серия Cubi предлагает широчайшие возможности по изменению и расширению конфигурации. Конструкция этих устройств облегчает апгрейд и техобслуживание, пользователь легко может добавлять больше оперативной памяти, устанавливать твердотельные накопители с интерфейсом M.2 или 2,5-дюймовые жесткие диски. Таким образом, каждый компьютер Cubi представляет собой масштабируемое решение, которое гибко адаптируется к потребностям пользователей.



PRO DP10 – это миниатюрный компьютер в корпусе объемом менее 1,1 л. Несмотря на компактный размер, он обладает внушительным потенциалом, поскольку оснащается весьма мощным процессором. Среди имеющихся интерфейсов – видеовыходы DisplayPort, HDMI, D-Sub и Thunderbolt 4, что позволяет подключить четыре дисплея одновременно – для еще более продуктивной работы в многозадачном режиме. Возможности устройства расширяет эксклюзивное программное обеспечение Cloud Center.



Модель PRO DP21 – это компактный компьютер объемом 2,3 л, оптимизированный под требования современного бизнеса. Эксклюзивное программное обеспечение MSI Center и широкий выбор интерфейсов делают его весьма эффективным решением для самых разных сценариев использования. Благодаря наличию COM-порта и восьми USB-разъемов к компьютеру серии PRO DP21 можно подключить промышленные электронные системы, применяемые на «умных» фабриках, и различное торговое оборудование, например сканеры штрих-кодов и чековые принтеры.

Мини-компьютеры MSI снабжены современными средствами защиты – как физической, так и информационной. Сюда входят криптопроцессор TPM 2.0, замок Kensington, поддержка VESA-крепления и приложение MSI Cloud Center.



Для повышения уровня кибербезопасности компьютеры Cubi и PRO DP оснащаются модулем TPM 2.0, защищающий конфиденциальные данные с помощью шифрования.



Замок Kensington – отличный способ предотвратить кражу оборудования в общественных пространствах, например в магазинах или в библиотеках.



Мини-компьютеры MSI серий Cubi и PRO DP совместимы с крепежным стандартом VESA и легко устанавливаются на стену или на заднюю панель мониторов MSI серии PRO. У них имеется внешний выключатель питания, который пригодится, если сам мини-компьютер установлен в скрытом от глаз месте, до которого не просто добраться рукой.

Эксклюзивное программное обеспечение Cloud Center предназначено для защищенного обмена данными между мини-компьютерами MSI и мобильными устройствами в пределах одного сетевого домена. Всего одним щелчком мыши можно автоматически скопировать фотографии, видеоролики и любые другие файлы со смартфона в заданное местоположение на компьютере Cubi или PRO DP – и вам не придется волноваться, что они хранятся на каких-то удаленных серверах.Криптопроцессор TPM 2.0, замок Kensington, поддержка VESA-крепежа и программное обеспечение MSI Cloud Center расширяют функциональность устройств серий Cubi и PRO DP, позволяя создать на их основе полноценные бизнес-решения.