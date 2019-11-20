Идеальный тандем от MSI: мини-компьютер Cubi 5 и монитор PRO MP221

20 ноября 2019, 12:15

Компания MSI объявляет о выпуске Cubi 5 – первого компактного компьютера с процессором Intel 10-го поколения (Comet Lake).

Предлагая высокую вычислительную производительность и широкую функциональность, Cubi 5 станет отличным дополнением к недавно выпущенному монитору MSI PRO MP221. Так вы получите скорость в сочетании с качественным изображением, причем для экономии места на рабочем столе мини-компьютер можно закрепить на задней панели монитора.

Несмотря на компактный размер, компьютер Cubi 5 обладает высокой производительностью, ведь в его конфигурацию может входить процессор Intel Core i7 (Comet Lake), который поможет вам справиться с любыми задачами.Корпус Cubi 5 совместим с крепежом стандарта VESA, поэтому этот мини-компьютер можно закрепить на задней панели монитора PRO MP221, чтобы сэкономить место на рабочем столе.Cubi 5 поддерживает внешний выключатель питания, который пригодится, если сам мини-компьютер установлен в скрытом от глаз месте. *Внешний выключатель питания в комплект поставки не входит.

Чтобы получить доступ к 2,5-дюймовым накопителям, твердотельному накопителю в слоте M.2 и модулям памяти, достаточно открутить четыре винта. Таким образом, мини-компьютер Cubi 5 позволяет легко изменять свою конфигурацию.

Чтобы работать еще эффективнее и получать еще больше информации одновременно, к компьютеру Cubi 5 можно подключить сразу два монитора. Для этого имеются интерфейсы HDMI и DisplayPort.

Для удобного подключения периферийных устройств мини-компьютер Cubi 5 предлагает современный интерфейс USB с разъемом Type-C.



PRO MP221 – это профессиональный монитор, наделенный 21,5-дюймовым экраном с разрешением Full-HD. Он прекрасно подойдет для любых задач, требующих высокого качества изображения.