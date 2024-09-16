Мониторы MSI серии PRO MP с частотой обновления 120 Гц

16 сентября 2024, 17:45

Компания MSI представляет тонкорамочные 120-герцовые бизнес-мониторы - PRO MP251 E2 и PRO MP252 E2.



С диагональю экрана 24,5 дюйма и частотой обновления 120 Гц, эти инновационные и эргономичные устройства будут отличным выбором и для офисной работы, и для развлекательных приложений.

Экранная рамка новых мониторов MSI сделана очень тонкой – относительная площадь экрана составляет 92%. Это позволяет с успехом применять данные модели в мультимониторных конфигурациях как для развлекательных, так и для профессиональных приложений.



Отличительной особенностью новых мониторов является повышенная частота обновления экрана – 120 Гц. Благодаря этому динамичный контент отображается более плавно: это не только дает красивое изображение в развлекательных приложениях, например видеоиграх, но и уменьшает усталость глаз при длительной работе, что делает такой монитор удобным инструментом для профессионального создания контента, в том числе с применением искусственного интеллекта.



Мониторы PRO MP – это не только качественное изображение, но и продуманная эргономика. У них удобная подставка, они производит меньше вредного синего света и не мерцают. Функция Eye-Q Check позволяет проверить состояние своих глаз прямо за монитором. Она будет особенно полезной для профессионалов, которые проводят перед экраном долгие часы и хотят заранее предпринять меры для защиты своего зрения.

Помимо высокого качества изображения мониторы серии PRO MP могут похвастать дополнительной функциональностью, которая будет полезной для продуктивной работы. На подставке имеется слот для аксессуаров, специальное приложение Display Kit обеспечивает быстрый доступ к коллекции инструментов и гаджетов, а встроенные динамики пригодятся при коммуникации через интернет. Мониторы совместимы с кронштейнами стандарта VESA, поэтому их можно, например, установить на стену. Функция MSI Power Link позволяет включать мини-компьютер MSI с помощью кнопки питания монитора.



Мониторы серии PRO MP с частотой обновления экрана 120 Гц отлично впишутся и в домашний, и в офисный интерьер. Эргономичная конструкция, инновационные технологии и практичная функциональность превращают такое устройство в полезный инструмент для профессионалов, которые хотят сделать свое рабочее место более комфортным, продуктивным и просто красивым. Сделайте шаг в будущее – с бизнес-монитором нового поколения!