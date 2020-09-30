30 сентября 2020, 9:45

AOC представила три новых монитора с высоким разрешением из линейки E2

AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, представила три новых модели из линейки E2.

Мониторы позиционируются как устройства для бизнеса/профессионального использования, а также для обычных пользователей с высокими требованиями к качеству изображения и ограниченным бюджетом. Среди новых «базовых» моделей — два монитора с диагональю экрана 31,5 дюйма, Q32E2N с максимальным разрешением QHD и U32E2N с разрешением 4K (UHD). А для тех, кому требуется больше рабочего пространства, компания предлагает 34-дюймовую модель Q34E2A со сверхширокой IPS-панелью (соотношение сторон 21:9) с отличной цветопередачей и разрешением 1080p. Все три новинки оборудованы стойкой с возможностью изменения угла наклона экрана и поддержкой настенного крепления VESA, встроенными динамиками, а также полным набором необходимых для подключения к системе разъёмов.



 
Чувствуете, что разрешения Full HD вам уже мало, а диагональ в 24 или 27 дюймов кажется недостаточной для комфортной работы? Тогда новые мониторы AOC с высоким разрешением и большой диагональю экрана — именно то, что поможет вам увеличить рабочее пространство.

VA-экран 31,5-дюймовой модели Q32E2N поддерживает разрешение QHD (2560 x 1440), чтобы добиться высокой детализации за счёт увеличения количества пикселей на 77% (по сравнению с разрешением Full HD). При этом панель VA обеспечивает глубокий чёрный цвет и максимальную контрастность 3000:1. Благодаря частоте обновления в 75 Гц и поддержке технологии Adaptive-Sync движения курсора на экране и прокрутка страниц ощущаются максимально плавно. Также монитор вполне подходит для игр. Довершает картину дизайн с тонкими рамками вокруг экрана и наличие встроенных 3-Ваттных динамиков.

Если вам нужна максимальная детализация изображения, 31,5-дюймовый U32E2N легко справится с этой задачей за счёт VA-панели с поддержкой разрешения UHD (3840 x 2160) и плотностью пикселей 140 ppi. Монитор поддерживает частоту обновления экрана 60 Гц и уровень контрастности 2500:1, а стильный дизайн с безрамочным с трёх сторон экраном придаст элегантный вид современному офису или дому. Яркости подсветки U32E2N в 350 нит вполне достаточно, чтобы насладиться качеством и всеми деталями изображения даже в ярко освещённом помещении.

Экраны мониторов с соотношением сторон 16:9 кажутся вам недостаточно широкими? Тогда присмотритесь к модели Q34E2A, которая оснащена 34-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 21:9. Новинка поддерживает частоту обновления в 75 Гц и сверхширокое разрешение 2560 x 1080 пикселей, увеличивая видимое рабочее пространство на 33% (по сравнению с Full HD). Безрамочный с трёх сторон экран и матовая подставка с отделкой под алюминий придают монитору современный и стильный вид.

Линейка E2 предназначена для пользователей, которым нужен монитор с хорошим качеством изображения и без лишних элементов. Все модели оснащены базовой подставкой с поддержкой изменения угла наклона экрана и удобным отверстием для кабелей, которое помогает организовать рабочее пространство. Благодаря монтажным отверстиям под крепление VESA 100x100 мм новинки можно быстро закрепить на кронштейне для монитора или установить на стену.


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