AOC представляет две новые 27-дюймовые QHD модели с отличными характеристиками

21 января 2020, 10:45

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, представляет два новых 27-дюймовых игровых монитора с разрешением QHD (2560x1440 пикселов) в линейке G2.

Плоская модель получила индекс Q27G2U, а изогнутая, обеспечивающая максимальное погружение благодаря агрессивной кривизне 1500R, — CQ27G2U. Обе новинки оснащены VA-панелями, сочетающими высокую скорость отклика и частоту обновления. Благодаря частоте обновления 144 Гц пользователи могут наслаждаться плавностью иммерсивных игр, а MPRT (время отклика на движущееся изображение) 1 мс позволяет устранять размытие при движении. Кроме того, поддержка AMD FreeSync избавляет от разрывов и рывков. Амбициозные геймеры особенно ценят кристально чистое изображение, поэтому обе модели отличаются нативным коэффициентом контрастности 3000:1 (в три раза больше, чем у панелей TN или IPS), а также гаммой 120% sRGB и 90% AdobeRGB для ярких и красочных цветов.Новые 27-дюймовые QHD-мониторы AOC в линейке G2 доступны в плоском или изогнутом варианте (1500R). Независимо от того, какой из них вы выберете, AOC обеспечит всё необходимое и интегрирует функции, без которых невозможен настоящий игровой монитор с передовыми возможностями:

• Разрешение QHD: оно составляет 2560x1440 пикселов, что в четыре раза больше, чем при разрешении 720p или в 1,7 раза больше пикселов по сравнению с Full HD (1080p). Это позволяет значительно улучшить отображение мелких деталей. На 27-дюймовом дисплее разрешение QHD обеспечивает комфортную плотность пикселей 109 ppi.

• Частота обновления 144 Гц: проверенная в действии высокая частота обновления идеально подходит для шутеров от первого и третьего лица, гонок и симуляторов, благодаря чему даже минимальные детали отображаются чётко, а игроки получают быстрый визуальный отклик от происходящего на экране.

• 1 мс MPRT: размытие при движении практически исключено, картинка в каждом кадре чёткая.

• Поддержка AMD FreeSync: благодаря технологии переменной частоты обновления (VRR) с поддержкой AMD FreeSync частота обновления панели соответствует частоте смены кадров игры, что исключает разрывы и рывки, вызванные V-Sync.

• Высокий нативный коэффициент контрастности и яркие цвета: VA-панели двух новинок обеспечивают один из самых глубоких оттенков черного и яркие, насыщенные другие цвета, в результате чего получается высокий нативный коэффициент контрастности 3000:1. Обе модели в среднем охватывают 90% AdobeRGB, 120% sRGB и 85% NTSC, воспроизводя естественные, реалистичные цвета.

• Эргономика: и CQ27G2U, и Q27G2U оснащены элегантной и практичной подставкой, характерной для линейки G2, с яркими красными акцентами, подчеркивающими принадлежность к игровому семейству. Подставка позволяет регулировать высоту в пределах 130 мм, а также наклонять устройство. Это поможет игроку сидеть прямо и уменьшить ощущение дискомфорта.

• Гибкость: встроенный хаб USB 3.0 с четырьмя портами (один из них с быстрой зарядкой) позволяет пользователям подключать клавиатуру, мышь, веб-камеру и другие периферийные USB-устройства, а также заряжать смартфон или другие гаджеты. Всё это возможно без необходимости наклоняться к корпусу ПК. Кроме того, управление кабелями, встроенное в подставку, помогает поддерживать стол в чистоте и порядке.



Монитор AOC Q27G2U (плоский) появится в продаже в январе по ориентировочной цене 8 689 гривен, а CQ27G2U (изогнутый) — в феврале по цене 8 959 гривен.