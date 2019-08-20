Европейская премьера трех новых игровых мониторов AOC состоится на gamescom 2019

20 августа 2019, 10:15

Лидер рынка игровых мониторов AOC представит на выставке gamescom, которая пройдет с 20 по 24 августа в Кёльне, обширное портфолио своих продуктов, включая новые игровые мониторы серии G2.

Совместный стенд AOC и Philips Monitors A-080 площадью 102 м2 будет расположен в Зале 10.1 Кёльнского выставочного центра (Германия).



В этом году AOC представит на gamescom множество премиальных моделей, но настоящими звездами станут три совершенно новых игровых монитора в линейке G2. Они будут доступны для всех посетителей, которые смогут увидеть их своими глазами и испытать в действии в ходе европейского дебюта. Новинки отличаются частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс MPRT, разрешением FHD (1920x1080 пикселов) для моделей 24G2U (24 дюйма) и 27G2U (27 дюймов) или QHD (2560x1440 пикселов) с технологией AMD FreeSync для модели с изогнутым экраном CQ27G2 (27 дюймов), что обеспечивает плавность игрового процесса.



В этом году компания AOC докажет, что в ее портфолио есть монитор, подходящий именно вам, какие задачи перед вами бы ни стояли. Посетители gamescom смогут протестировать все актуальные модели, включая изогнутый 27-дюймовый QHD-флагман AGON AG273QCG. Оптимизированные для экшн-игр, гонок и шутеров, дисплеи таких моделей, как 27-дюймовый монитор с VA-панелью AGON AG273QCX, 27-дюймовый оснащенный FreeSync QHD-монитор AGON AG271QX, или же оснащенный FreeSync2 27-дюймовый AGON AG272FCX6, гарантируют плавную картинку без рывков на частоте от 144 до 165 Гц. Для особо напряженных игр подойдет сверхбыстрый AGON AG251FZ, который работает на частоте 240 Гц – лучший выбор для амбициозных игроков. Технология Adaptive-Sync и время отклика 1 мс устранят искажения и помогут опередить оппонентов.Тех же геймеров, которые захотят полностью погрузиться в виртуальные миры, сверхширокий 35-дюймовый изогнутый «монстр» AGON AG352UCG6, оснащенный G-Sync и WQHD, буквально затянет в картинку и удивит высочайшим качеством изображения.Поклонники команды G2 Esports получат возможность испытать брендированный 24,5-дюймовый 144-Гц монитор G2590PX/G2.А для истинных фанатов игровых приставок компания Philips, являющаяся партнером AOC, приготовила настоящий подарок – линейку специальных мониторов для консолей Momentum. Эти мониторы помогут раскрыть технический потенциал консолей в современных играх.Развлекательная программа и встречиКомпании AOC и Philips представят свои продукты в зале 10.1 на стенде A-080, где также будет выделено специальное пространство для команды G2 Esports. Ее поклонники получат возможность поприветствовать игроков Лотара и Орба, а также команду Rainbow Six Siege. Кроме того, компания AOC пригласила киберспортивных спортсменов Hertha BSC, а также секретных специальных гостей из рядов немецких инфлюэнсеров. После селфи и автограф-сессий, фанаты смогут не только пообщаться со своими героями, но и бросить им вызов в веселых играх на сцене.