AOC представит на выставке gamescom 2017 в Кёльне

17 августа 2017, 9:45

С 23 по 26 августа 2017 года на выставке gamescom в Кёльне можно увидеть и протестировать новый игровой монитор, который появится в продаже в середине августа.

AOC AGON AG251FG может похвастаться впечатляющей частотой обновления в 240 Гц и миллисекундным временем отклика, а также самыми современными технологиями NVIDIA – G-SYNC и ULMB. С такими характеристиками новый монитор AOC станет идеальным решением для игр жанра FPS, в чём посетители gamescom 2017 смогут лично убедиться на стенде компании B020 в павильоне 5.1.

AOC AGON AG251FG создан на базе TN-матрицы с диагональю 24,5 дюйма, соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920x1080 Full HD. Благодаря частоте обновления 240 Гц и поддержке NVIDIA G-SYNC монитор превосходно работает с видеокартами NVIDIA, обеспечивая невероятно плавную картинку даже в самых динамичных играх. Технология G-SYNC позволяет синхронизировать частоту обновления дисплея с частотой кадров видеокарты, что минимизирует задержки, разрывы и замирание изображения. Время отклика у AG251FG – всего 1 миллисекунда, что совместно с технологией NVIDIA ULMB обеспечивает чёткую картинку без шлейфа и размытия даже во время очень быстрого движения в игровых сценах.



Удобная поставка AOC Ergo Dial Base позволяет настроить положение монитора под любые потребности, причём на ножку нанесена шкала, чтобы было проще запомнить нужный уровень высоты экрана. А для хранения игровой гарнитуры предусмотрен специальный держатель.



В середине августа AGON AG251FG появится в продаже по цене 17 219 гривен, а посетители gamescom 2017 смогут протестировать новинку AOC «в деле», посетив стенд компании под номером B020 в павильоне 5.1.



Для прессы на gamescom 2017 будет организован эксклюзивный показ прототипа AGON 3, изогнутого QHD-монитора с технологией HDR и временем отклика 0,5 миллисекунд, а также 27-дюймового 4К-монитора AGON с частотой обновления 144 Гц.



Посетители смогут заглянуть на стенды компаний Soundblaster и MediaMarkt – на них также будут представлены мониторы AOC из текущей продуктовой линейки, включая модели с поддержкой AMD FreeSync (AOC AGON AG251FZ, AOC AGON AG352QCX и AOC AGON AG271QX), а также 4К-монитор AOC AGON AG271UG.