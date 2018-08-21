AOC представляет третье поколение высокопроизводительных игровых мониторов AGON

21 августа 2018, 12:45

После дебюта в 2016 году с мониторами, поддерживающими технологии FreeSync и G-Sync и частотой обновления 144 Гц, такими как AG271QX и AG271QG, а также с моделями AG251FZ и AG251FG с частотой обновления 240 Гц, линейка AGON от AOC была высоко оценена профессиональными геймерами и киберспортсменами и использовалась на множестве турниров.

Серия AGON 3 говорит на новом языке дизайна: агрессивный радиус изгиба 1800 мм в сочетании с трехсторонней безрамочной конструкцией создает эффект полного погружения в игру. Разработанная в том числе для LAN-вечеринок и крупных игровых мероприятий, линейка AGON 3 оснащена механизмом для легкой сборки и ручкой для переноски, встроенной в подставку. Обновленная угловая V-образная подставка занимает меньше места на столе и обеспечивает эргономичную регулировку высоты и угла поворота. Другие особенности нового дизайна AGON – тонко регулируемая RGB-подсветка (AGON Game Lights), обновленный контроллер (AGON Game Pad) для мгновенного доступа к различным функциям, а также уже полюбившийся пользователям держатель для наушников, который теперь удобно располагается с двух сторон. Благодаря своему потрясающему дизайну монитор AG273QCG был удостоен награды Red Dot Design Award 2018.



Новые мониторы AOC AG273QCG и AG273QCX отличаются не только визуальной свежестью, но и продвинутыми технологиями, инновациями и другими улучшениями, необходимыми геймерам.



Если говорить о технических характеристиках, то 27-дюймовая модель AG273QCX с поддержкой Freesync 2 HDR оснащена изогнутой VA-панелью с собственным разрешением QHD (2560x1440 пикселов), частотой обновления 144 Гц, временем отклика 4 мс GtG/1 мс MPRT и широкой цветовой гаммой, которая составляет 90% DCI-P3. AG273QCX также поддерживает стандарт PC-VESA DisplayHDR 400, обеспечивает максимальную яркость 400 кд/м² и высокий динамический диапазон для реалистичных и захватывающих игр. Благодаря технологии AMD Radeon Freesync™ 2 HDR, изображение можно сопоставить непосредственно с собственной цветовой гаммой и диапазоном яркости дисплея, чтобы сохранить HDR-качество, избежать неэффективного отображения тонов и сохранить низкую задержку.



Монитор AG273QCG оснащен изогнутой 27-дюймовой TN-панелью с собственным разрешением QHD (2560x1440 пикселов), еще более высокой частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс GtG, яркостью 400 кд/м² и поддержкой NVIDIA G-SYNC.



AOC также предлагает множество улучшений, ранее доступных только при использовании дополнительного программного обеспечения. Среди них – прицел Dial Point, благодаря которому геймеры смогут четко целиться в любой ситуации, даже в шутерах от первого лица, где прицел умышленно убирают или увеличивают. Также появилась возможность разместить счетчик кадров в секунду на одном из четырех краев без использования программного обеспечения графического процессора или дополнительных консольных команд. Благодаря AOC Game Color пользователи могут увеличивать или уменьшать насыщенность изображения в зависимости от своих предпочтений для лучшего уровня серого и детализации изображения без необходимости настраивать картинку через программное обеспечение графического процессора. Эти настройки можно легко изменить с помощью обновленного контроллера QuickSwitch. Оба монитора также оснащены функциями для защиты глаз и комфортного просмотра – технологией Flicker-Free и режимом Low Blue Light.



Ожидается, что AOC AGON AG273QCG (G-SYNC) появится в продаже в Европе в ноябре 2018 года, AOC AGON AG273QCX (Freesync™ 2 HDR) – в декабре 2018 года.



У журналистов есть возможность встретиться с представителями AOC для общения и/или интервью в бизнес-зоне выставочного центра в зале 2.2, на стенде B069 A060. Там же они могут впервые увидеть мониторы серии AG3 и испытать их в действии.



Посетители смогут протестировать весь ассортимент AGON в зоне развлечений в зале 10.1 на стенде E041. AOC предусмотрела разнообразную ежедневную программу на своем стенде для посетителей gamescom, включая встречу с игроками CS:GO из команды G2 ESPORTS, которую спонсирует AOC Gaming.