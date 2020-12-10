AOC представляет AGON AG493UCX: сверхширокий монитор формата 32:9

10 декабря 2020, 11:15

Компания AOC, специалист по производству дисплеев и бренд номер один в сегменте игровых мониторов , представляет 49-дюймовую (124 см) новинку AGON AG493UCX с впечатляющим соотношением сторон 32:9.



Новый монитор выглядит как объединение двух 27-дюймовых QHD-экранов в одну бесшовную панель. Рамки с трёх сторон AG493UCX отсутствуют, что позволит увлечённым геймерам погружаться в игры как никогда ранее. Как представитель семейства AGON, AG493UCX обладает решающими для игр характеристиками: частота обновления 120 Гц, время отклика MPRT 1 мс, DisplayHDR 400 и FreeSync Premium Pro. С разрешением 5120x1440 пикселов, режимом Picture by Picture ("Картинка рядом с картинкой"), переключателем KVM для работы с несколькими источниками входящего сигнала и возможностью подключения USB-C, новый монитор также станет отличным помощником в деле повышения производительности для создателей контента, пользователей YouTube и стримеров.

Название премиальной игровой линейки AOC "AGON" с древнегреческого языка переводится как "столкновение" или "соревнование". Действительно, AG493UCX способен сокрушить конкурентов одним только своим размером 49 дюймов. Бесшовная VA-панель обладает изгибом 1800R (радиус 1,8 м), полностью охватывая периферийное зрение пользователя слева и справа. Соотношение сторон монитора составляет 32:9, разрешение — 5120x1440 пикселей, а частота обновления — 120 Гц. Время отклика 4 мс GtG и 1 мс MPRT гарантирует, что изображение не будет смазываться, а технология AMD FreeSync Premium Pro устраняет рывки и разрывы, и обеспечивает низкую задержку даже при включенном HDR.По сравнению с конфигурацией из двух мониторов, когда боковые рамки между ними, какими бы тонкими они ни были, всегда находятся прямо в центре, AG493UCX предлагает единое и непрерывное пространство экрана. Тем не менее, основной специализацией нового монитора всё же остаются игры. Любители полетать в открытом небе или погонять по автомобильному треку получат максимальный эффект погружения благодаря соотношению сторон. Сообщество любителей игр-симуляторов особенно это оценит.Чтобы лучше использовать всю ширину экранного пространства, можно включить режим "Картинка рядом картинкой", при котором сразу два изображения с соотношением сторон 16:9 из разных источников отображаются на одном устройстве. При одновременном использовании двух ПК можно воспользоваться переключателем KVM и ограничиться одним набором клавиатура/мышь. Это отличный вариант для геймеров, которые используют дополнительный ПК для потоковой трансляции в реальном времени. Монитор AG493UCX также принимает входной сигнал дисплея USB-C (через альтернативный режим DP) и может, благодаря режиму USB-C Power Delivery, заряжать подключенный ноутбук с мощностью 65 Вт. Все эти функции превращают гигантский игровой монитор в производительную машину.Красота изображения не только в глазах смотрящего. Монитор AG493UCX оснащён действительно отличной VA-панелью, которая обеспечивает исходный коэффициент контрастности 3000:1, максимальную яркость 550 нит, цветовое пространство sRGB 121%, охват гаммы AdobeRGB 90% и DCI-P3 90%, а также углы обзора 178°/178°. Этот игровой монстр также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 благодаря отображению контента с высоким динамическим диапазоном — так же, как наши глаза воспринимают свет.Монитор AG493UCX оснащён и дополнительными бонусами:

• Прочной подставкой высотой 100 мм, с углами наклона -3.5/13.5° и поворота -15.5/15.5°

• Два динамика мощностью 5 Вт

• Два разъёма HDMI 2.0 и два DP 1.4

• Концентратор USB 3.1 с тремя разъёмами и входом USB-C (видео и мощность зарядки 65 Вт)

• Счётчик кадров FPS и прицел Dial Point

• Шесть игровых режимов для игр разных жанров, из которых три — настраиваемые пользователем

• Технология FlickerFree и режим Low Blue

• Новое экранное меню с элегантным дизайном и программное обеспечение для него (AOC G-Menu)



Монитор AOC AGON AG493UCX будет доступен под заказ с февраля 2021 года по ориентировочной цене 50 999 гривен.