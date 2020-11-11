Porsche Design и AOC представляют монитор Porsche Design AOC AGON PD27

11 ноября 2020, 9:45

Эксклюзивный лайфстайл-бренд Porsche Design и AOC, лидер рынка игровых мониторов, объединились для создания первого в истории игрового монитора Porsche Design AOC AGON.

27-дюймовая (68,58 см) модель получила название PD27. Устройство обеспечивает впечатления, схожие с вождением гоночного автомобиля: высокооктановые характеристики (27-дюймовая QHD-панель, частота обновления 240 Гц, MPRT 0,5 мс), элегантный и стильный дизайн, вдохновлённый гонками, а также широкий набор функций, которые можно использовать и в повседневном режиме, и во время длительных игровых сессий. Еще до официального запуска впечатляющий дизайн нового монитора был отмечен наградой Red Dot Award 2020.



Соревновательные игры доступны и привлекательны, но конкуренция в них очень высока. Новички и профессионалы могут согласиться с тем, что высокопроизводительное компьютерное оборудование — это ключ к успеху. Подобно гонщику, который предвидит ситуацию и рассчитывает, как правильно войти в кривую на трассе, киберспортсмены должны быстро реагировать и принимать решения за доли секунды. Производительность каждого элемента оборудования имеет огромное значение и может легко повлиять на исход соревнования. Вот почему Porsche Design применила свою ДНК, лежащую в автоспорте, и объединилась с AOC для создания высокопроизводительного монитора специально для геймеров, которые согласны только на победу.



«Благодаря линейной и лаконичной конструкции, сочетающей форму и функциональность, Porsche Design AOC AGON PD27 — идеальное воплощение ДНК бренда и общей философии нашего дизайна. Использование инновационных и передовых технологий AOC AGON делает новый монитор выбором геймеров, которые ищут оптимальную производительность без ущерба для стиля», — говорит Роланд Хейлер (Roland Heiler), главный дизайнер Porsche Design.



Дизайн монитора подчеркивает серебристая подставка, по форме напоминающая каркас безопасности гоночного автомобиля. Как и в настоящем спортивном автомобиле, она обеспечивает устойчивость, долговечность и выносливость, даже когда геймер пребывает во власти адреналина. Устройство сохраняет верность философии дизайна Porsche Design, элегантно сочетая стиль и производительность. Кроме того, PD27 может проецировать логотипы в различных цветах на стол, а подсветка задней панели делает игровой опыт ярче.



Монитор PD27 разработан для самых амбициозных геймеров и профессиональных киберспортсменов по всему миру. Он отображает картинку с разрешением QHD (2560x1440 пикселей) и обеспечивает частоту обновления 240 Гц — идеальное сочетание для требовательных игроков. PD27 также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, отображая яркие, реалистичные цвета и широкий динамический диапазон, что позволяет пользователям погрузиться в виртуальный мир. Кроме того, благодаря сильному изгибу 1000R (радиус 1 м), экран окружает и как будто охватывает пользователя, что особенно важно для сообщества любителей гоночных симуляторов.



Частота обновления 240 Гц заметно сокращает размытие при движении, а время отклика GtG 1 мс и MPRT 0,5 мс гарантируют чёткость картинки без ореолов. Благодаря AMD FreeSync Premium Pro пользователи получают плавную смену изображения без разрывов. Высокая яркость VA-панели (550 нит) позволяет комфортно играть при любых условиях освещения.



PD27 поставляется с беспроводным (ИК) кейпадом в форме центральной консоли для быстрого доступа к настройкам монитора или игровым предустановкам. Пользователи, жаждущие рёва плоских шестицилиндровых двигателей в гоночных играх, оценят стереодинамики мощностью 5 Вт со звуком DTS. В повседневной работе также пригодятся концентратор USB 3.2 с четырьмя разъёмами, два входа HDMI 2.0 и два входа DisplayPort 1.4.



Монитор Porsche Design AOC AGON PD27 появится в продаже в середине ноября 2020 года в отдельных магазинах Porsche Design, специализированных сетевых магазинах.

