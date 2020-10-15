Porsche Design и AOC объявили о начале партнёрства

15 октября 2020, 12:45

Porsche Design и AOC начинают сотрудничество, которое позволит объединить философию изысканного и функционального дизайна Porsche Design с новейшими технологиями производства мониторов AOC.

Благодаря этому компании выведут на рынок уникальные игровые мониторы, созданные для геймеров, которые заботятся не только о максимальной производительности, но и о стильном и современном внешнем виде их ПК. Первый монитор совместного производства Porsche Design и AOC из линейки AGON появится в продаже осенью 2020 года.



Бренд Porsche Design давно стал синонимом эксклюзивных дизайнерских продуктов и символизирует точность и совершенство конструкции. Философия «чистого» дизайна компании состоит в том, чтобы оптимизировать форму и функциональные возможности продукта, открывая новые и инновационные решения. AOC — дочерняя компания TPV Technology, крупнейшего в мире производителя ЖК-мониторов. Благодаря качественным, высокопроизводительным и уникальным игровым мониторам AOC Gaming и устройствам из линейки премиум-класса AGON, AOC уверенно удерживает первое место на мировом рынке мониторов для гейминга.



Сотрудничество компаний и объединение их сильных сторон позволит создавать продукты высочайшего качества, которые отличаются стильным дизайном и невероятной функциональностью. Первый игровой монитор совместного производства Porsche Design и AOC появится на мировом рынке уже осенью этого года. Благодаря этому стратегическому партнёрству, Porsche Design выйдет на быстро растущий рынок игровых устройств — объём мирового рынка геймерских мониторов с частотой обновления экрана от 144 Гц к концу 2019 года вырос на 76% в годовом исчислении. Также дизайнерский бренд сможет охватить новую и достаточно широкую ЦА, молодёжь с высоким уровнем достатка из крупного игрового сообщества с присутствием по всему миру. Повторяя события из истории мотоспорта, игровые мониторы могут стать идеальной точкой перехода от дорожных видов спорта к более цивилизованному «спорту» в гостиной пользователя. В то же время AOC это сотрудничество позволит добавить к обширному портфолио дизайнерских продуктов новые, на этот раз — в сфере гейминга.



«Porsche Design предлагает своим клиентам эксклюзивную технику, а игровой сегмент сейчас является одним из самых быстрорастущих на рынке. Игровые мониторы идеально вписываются в наше портфолио высокотехнологичных дизайнерских продуктов, и мы рады сотрудничеству с таким сильным и признанным на рынке партнёром, как AOC — один из ведущих мировых брендов-производителей мониторов», — отметил Ян Беккер (Jan Becker), генеральный директор Porsche Design.



«Мы невероятно рады возможности сотрудничать с таким фантастическим партнёром, как Porsche Design. Их мастерство в сфере дизайна идеально сочетается с нашими технологиями производства мониторов. Мы верим, что благодаря созданным совместно уникальным устройствам мы сможем подарить игрокам по всему миру абсолютно новые впечатления», — дополнил Нико Вернев (Nico Vernieuwe), старший вице-президент направления Branded Business в TPV Technology.



Подробности о новых мониторах Porsche Design будут опубликованы в ближайшее время.