Новые мониторы от AOC и Studio F. A. Porsche

25 апреля 2017, 10:45

AOC представляет две новых неординарных модели, созданных совместно со всемирно известным дизайнерским домом Studio F. A. Porsche.24-дюймовый AOC PDS241 и 27-дюймовый AOC PDS271 изменят сам подход к тому, чего пользователь может ожидать от дизайна монитора. Безрамочный с трёх сторон экран с панелью AH-IPS, ассиметричная металлическая стойка и сверхтонкий корпус придают новинкам невероятно стильный вид, и это заметно даже тогда, когда они выключены! В конструкции PDS241 и PDS271 впервые используется модульный дизайн – их кабели питания и HDMI объединены в один, выходящий прямо из стойки. Благодаря этому ничто не будет отвлекать взгляд пользователя от экрана монитора. Кроме выдающегося дизайна новые модели могут похвастаться широкими углами обзора и поддержкой технологии AOC SuperColor WCG для улучшения цветопередачи.Когда вместе работают две легенды, могут произойти совершенно невероятные вещи. Всемирно-известный специалист в производстве мониторов AOC и легендарный дизайнерский дом Studio F. A. Porsche объединились чтобы создать самые привлекательные мониторы на рынке. Дизайнерская философия, которая легла в основу этих моделей, вдохновлена идеями Фердинанда Александра Порше. По его мнению, «…проанализировав функции объекта, часто осознаёшь, какая форма ему лучше подходит». Фактически, монитор – это просто экран. Но эту «чистую» форму мешают увидеть массивные стойки и спутанные кабели, торчащие из его корпуса. Новая линейка мониторов AOC PDS полностью меняет подход к дизайну мониторов.И 24-дюймовый PDS241, и 27-дюймовый PDS271 наверняка понравятся пользователям, для которых очень важен стиль – дизайнерам, художникам и представителям деловых кругов. Если смотреть спереди, ассиметричная подставка из металла подчёркивает отсутствие рамок с трёх сторон экрана. При взгляде сбоку видно, что экраны новых мониторов тоньше многих современных смартфонов – всего 5,2 мм. Благодаря дизайнерскому гению Studio F. A. Porsche даже сзади новинки смотрятся стильно и изящно. Кабель питания и кабель для подключения к компьютеру проходят сквозь стойку и затем разделяются в отдельном боксе. Благодаря этому ничто не отвлекает взгляды пользователей от главной части любого монитора – от экрана.Даже в выключенном виде эти модели производят впечатление, но стоит их включить… Благодаря современным панелям AH-IPS обе новинки поддерживают разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) с широкими углами обзора в 178°. Кроме того, технология AOC SuperColor WCG позволяет им отображать 100% цветового пространства sRGB и 90% пространства NTSC.Специально для пользователей, которые никак не могут оторвать глаза от своих новых мониторов, устройства поддерживают технологии AOC Low Blue Light и Flicker-Free. AOC Low Blue Light уменьшает количество коротковолнового излучения в синей части спектра без потери качества изображения, а Flicker-Free подстраивает яркость монитора при помощи системы подсветки с постоянным током, а не традиционной подсветки с ШИМ. После долгих часов работы за компьютером глаза пользователей будут уставать намного меньше. К разъёму HDMI можно подключить практически любое устройство, включая компьютеры, ноутбуки, игровые консоли и телевизионные приставки, а аудиовыход подойдёт для подключения наушников или колонок.AOC PDS241 и PDS271 появятся в продаже в июне 2017 года. Ориентировочная стоимость моделей составит 6 299 и 8 599 грн. соответственно.