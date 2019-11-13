Стартуют продажи монитора AOC Q27T1 с дизайном Studio F. A. Porsche

13 ноября 2019, 13:15

С момента как стало известно, что над дизайном нового монитора AOC Q27T1 работает Studio F. A. Porsche, неравнодушные к эстетике пользователи с нетерпением ожидают начала продаж новинки.

Это время, наконец, настало. Монитор с экраном диагональю 68,6 см (27 дюймов), оснащенный IPS-панелью с разрешением QHD, ультратонкий и без рамок с трех сторон, оборудованный уникальной подставкой — настоящее произведение искусства, которое превращает работу в удовольствие.

Уникальная асимметричная подставка модели Q27T1 удивляет идеальным распределением веса и балансировкой, несмотря на свою лаконичную конструкцию, что делает монитор похожим на современную скульптуру.



Дисплей с тремя скрытыми боковыми рамками создает впечатление полной безграничности изображения, а глянцевая металлическая поверхность подставки выгодно подчеркивает матовый корпус монитора. Порты входа/выхода сигнала Q27T1 скрыты под крышкой и благодаря этому устройство выглядит аккуратно. Независимо от способа использования — для работы или развлечений — любители хорошего дизайна, несомненно, оценят этот монитор.



Монитор AOC Q27T1 оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с отличной цветопередачей и широкими углами обзора. Разрешение Quad HD (2560x1440 пикселей) в сочетании с антибликовым покрытием гарантирует превосходную четкость изображения. Дисплей обеспечивает широкую цветовую гамму, охватывающую 90% NTSC и 107% sRGB пространств, а также первоклассную яркость 350 нит. Благодаря двум разъемам HDMI и одному разъему DisplayPort, монитор можно подключить к широкому спектру устройств.

AOC Q27T1 появится в продаже в ноябре 2019 года по ориентировочной цене 8 199 гривен.