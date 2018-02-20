AOC представит новый изогнутый монитор AGON на турнире IEM Katowice 2018

20 февраля 2018, 14:05

AOC на турнире Intel Extreme Masters в Катовице представит самую амбициозную линейку мониторов из когда-либо представленных на киберспортивных мероприятиях.

На турнире, где ожидается более 100 000 посетителей, AOC продемонстрирует самым страстным геймерам Европы специальную черную модель монитора AG352UCG6 Special Edition с изогнутым экраном.



Уже 11 лет подряд Катовице с 24 по 25 февраля принимает фанатов киберспорта на IEM Expo, а со 2 по 6 марта — турнир Intel Extreme и его почетных участников: 16 лучших профессиональных команд CS:GO со всего мира, которые смогут побороться за призовой фонд размером в $500 000. Среди них и международная команда G2 Esports, являющаяся партнёром АОС. Участники G2 Esports отправятся на турнир после нескольких недель интенсивной подготовки на супер быстрых AOC AG251FZ с частотой обновления 240 Гц и задержкой ввода 1мс.



Между этапами турнира посетители смогут посетить стенд компании Alsen (место B2), партнера AOC, где со 2 по 6 марта можно будет пообщаться с профессионалами команды G2 и посетить их автограф-сессию. Также, Alsen вместе с другими партнерами AOC ؙ— Komputronik и Corsair (место A7) ؙ— проведут розыгрыши призов, в том числе и игровых мониторов AOC.



В течение двух недель, наполненных киберспортивными событиями, у посетителей будет эксклюзивная возможность познакомиться на стенде компании Alsen (B2) с новым изогнутым монитором AG352UCG6 Black Edition с диагональю 35 дюймов. Специальная полностью черная версия монитора с частотой обновления экрана 120 Гц и разрешением UWQHD (3440x1440 пикселей) дает опыт исключительного погружения в игру. Благодаря интегрированной технологии G-Sync в AG352UCG6 Black Edition визуальные эффекты идеально гармонируют с графическими процессорами NVIDIA. Это гарантирует устранение задержек ввода и притормаживаний изображения. Такие дополнительные функции, как технология АОС Flicker-free, выдвижной держатель для гарнитуры и АОС Shadow Control дополняют функциональность ориентированного на киберспорт монитора AG352UCG6 и делают последнюю новинку АОС в линейке AGON еще более привлекательной для геймеров.



Запланированная дата начала продаж — май 2018 года.



