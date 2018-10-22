AOC Gaming заключает партнерство с Red Bull Guardians и Red Bull Kumite

22 октября 2018, 11:45

В турнире Red Bull Guardians по игре Dota 2, который пройдет 19-20 октября на Red Bull Gaming Sphere – универсальной киберспортивной арене Red Bull в Лондоне – примут участие четыре команды.

Турнир предложит оригинальный подход к традиционным играм Dota, так как его формат предусматривает дополнительный отборочный этап и возможность смены героя во время игры. Каждому новому герою достанутся те же предметы и опыт, что у предыдущего.



Поскольку AOC Gaming стала официальным партнером Red Bull Guardians по поставке мониторов, каждый игрок Dota 2 будет пользоваться игровым монитором AGON AG241QG на протяжении всего турнира. AG241QG оснащен сверхбыстрой TN-панелью с временем отклика 1 мс, разрешением 2560x1440 пикселов и невероятной частотой обновления 165 Гц. Такая конфигурация позволит геймерам играть более эффективно.



Принять участие в турнире Red Bull Kumite, который состоится 11 ноября в зале Salle Wagram в Париже, уже приглашены 14 самых знаменитых игроков Street Fighter V в мире. Шанс получить место в Red Bull Kumite есть еще у двух бойцов – победителей игры Last Chance Qualifier, в рамках которой 256 геймеров сразятся друг с другом 10 ноября.



С монитором AGON AG271QX игроки Street Fighter могут рассчитывать на время отклика 1 мс, частоту обновления 144 Гц, что обеспечит плавное изображение без рывков. Этот монитор – отличный выбор для игр со стремительным развитием сюжета.



Мониторы AGON от AOC были разработаны с учетом возможности проведения LAN-вечеринок и крупных игровых конвенций, и уже получили высокую оценку профессионалов и спортсменов – участников множества турниров.



Стефан Соммер, директор по маркетингу и управлению бизнесом в Европе, так прокомментировал партнерство компании с Red Bull Guardians и Red Bull Kumite:



Мы очень рады партнерству с Red Bull Guardians и Red Bull Kumite. Для нас это отличная инвестиция в киберспорт, которая открывает фантастические возможности для демонстрации универсальности мониторов AOC Gaming. Наше присутствие на обоих мероприятиях показывает, что в линейке мониторов AOC Gaming найдутся модели для любого вида киберспорта. У нас действительно есть монитор на каждый случай, и использование AGON AG241QG и AGON AG271QX для Dota 2 и Street Fighter – лучшее тому доказательство. Наше участие в игровых мероприятиях показывает игрокам, что AOC Gaming вкладывается в их любимое дело, и благодаря нам такие события становятся возможными. Нет лучшего способа проиллюстрировать, что AOC Gaming на рынке всерьез и надолго.





