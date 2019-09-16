AOC представляет изогнутый дисплей CQ27G1: 27 дюймов и FreeSync за $300

16 сентября 2019, 9:45

Новая модель пополнила линейку недорогих изогнутых дисплеев серии AOC G1.

27-дюймовая модель CQ27G1 имеет разрешение QHD, а также обладает такими традиционными для мониторов линейки G1 характеристиками, как частота обновления экрана до 144 Гц, радиус кривизны 1800R и поддержка технологии AMD FreeSync.

Дисплей AOC CQ27G1 построен на основе 27-дюймовой изогнутой матрицы типа VA с разрешением 2560×1440 пикселей, максимальной яркостью 250 нитов, контрастностью 3000:1, углами обзора 178/178º, временем отклика 1 мс (MPRT) и частотой обновления экрана 144 Гц.

Монитор AOC CQ27G1 является промежуточным решением между Full HD-моделью C27G1 с такой же диагональю и дисплеем большего размера C32G1 с разрешением QHD. Как и другие устройства этого семейства, данная модель имеет три ключевые для современных компьютерных игр характеристики: она поддерживает технологию динамической синхронизации обновления экрана AMD FreeSync, ее максимальная частота обновления экрана достигает 144 Гц, а время отклика пикселов матрицы составляет всего 1 мс (MPRT).

Дисплей CQ27G1 имеет минимально необходимый набор портов, устройство оснащено единственным DisplayPort 1.2, двумя HDMI 2.0, а также 3,5 мм разъемом для подключения наушников. CQ27G1 имеет функциональную подставку с возможностью регулирования по высоте (±130 мм), наклона (-4° ~ +21,5°) и поворота (± 34°). Более того, корпус устройства имеет отверстия для установки креплений VESA 100x100.