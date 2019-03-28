Новый монитор AOC AGON AG272FCX6

28 марта 2019, 15:15

Компания AOC представляет AGON AG272FCX6 – модернизированную версию изогнутого игрового монитора AG272FCX с диагональю 68,6 см (27 дюймов) и разрешением Full HD.

Новая модель отличается более высокой частотой обновления, 165 Гц вместо 144 Гц, и доступной ценой. Геймерам не придется искать компромисс между отзывчивостью дисплея и исключительным качеством изображения, поскольку MVA-панель монитора обеспечивает короткое время отклика 1 мс MPRT, контрастность 3000:1 и широкие углы обзора 178°/178°. Монитор AG272FCX6 обладает привлекательным дизайном и оснащен настраиваемой RGB-подсветкой. Он занимает мало места на столе, оборудован эргономичной подставкой с регулировкой высоты, а узкая рамка позволит создавать системы из нескольких дисплеев. Поддержка AMD FreeSync практически исключает заминки и рывки изображения: смена картинки будет плавной, с эффектом погружения и «ощущением включения», что обеспечат быстрая панель монитора и кривизна 1800R.



Монитор AOC AGON AG272FCX6 обеспечивает совершенно новый уровень погружения в игры, особенно для любителей MMORPG, экшн-игр, гонок и других симуляторов. 27-дюймовая панель MVA обладает изгибом 1800R и будто бы переносит игрока на место действия. Максимальная частота обновления панели AG272FCX6 составляет 165 Гц. При использовании AMD FreeSync в играх монитор регулирует частоту обновления, сопоставляя ее с аналогичным показателем графического процессора, что помогает устранить рывки изображения. Низкая задержка ввода позволяет получать визуальную обратную связь без каких-либо заметных задержек. Благодаря разрешению Full HD геймеры могут выжать максимум из высокой частоты обновления. При частоте 165 Гц и времени отклика 1 мс MPRT эффект размытия заметно снижается, движение кажется более естественным, края выглядят четкими, а игровой процесс движется плавно. Кроме того, коэффициент контрастности 3000:1 панели MVA завораживает глубиной черного, яркими другими цветами и охватом 100% цветовой гаммы sRGB.



Поскольку AG272FCX6 предназначен для геймеров, которым нравится оснащать свои боевые станции уникальными корпусами различных размеров и форм, а также периферийными устройствами с RGB-подсветкой, монитор оборудован красными, зелеными и синими светодиодами на задней панели с акцентами в форме крыльев и тремя уровнями интенсивности. Также удобна эргономичная подставка, которая обеспечивает регулировку высоты до 110 мм, возможность наклонять и поворачивать устройство. Проводной контроллер QuickSwitch, который входит в комплект, обеспечивает быстрый доступ к игровым режимам AOC (режимы для шутеров от первого лица, гонок, стратегий в реальном времени, а также три настраиваемых пресета) без использования экранного меню с помощью 5-позиционного джойстика в нижней части дисплея. Ручка для переноски и механизм управления кабелями, встроенный в конструкцию подставки, облегчают транспортировку и обеспечивают поддержание порядка на столе.



При использовании функции AOC Shadow Control в AG272FCX6, геймеры могут подсветить затененные темные области, чтобы лучше рассмотреть детали, и это не повлияет на остальное изображение. Также можно затемнять яркие области. Кроме того, чтобы обеспечить игрокам комфорт в течение долгого времени, технология AOC Flicker-Free устраняет мерцание, а режим Low Blue Light сокращает синее свечение, уменьшая дискомфорт и усталость глаз. Два порта HDMI AG272FCX6, один DisplayPort и один VGA, а также два разъема USB 3.0 позволяют подключать сразу несколько источников изображения. Звук можно передавать через стереодинамики AG272FCX6 (2 x 3 Вт), либо направлять через порт линейного выхода/для подключения наушников на задней панели.



Монитор AOC AGON AG272FCX6 появится в продаже в апреле 2019 года по ориентировочной цене 10 609 гривен.