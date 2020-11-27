AOC представляет два новых 31,5-дюймовых изогнутых игровых монитора

27 ноября 2020, 17:15

AOC представляет две новые модели с диагональю 31,5 дюйма (80 см) в отмеченной наградами линейке G2: CQ32G2SE (QHD — разрешение 1440p) и C32G2AE (FHD — разрешение 1080p).



Оба монитора оснащены изогнутой VA матрицей с изгибом 1500R, которая отличается невероятно быстрой частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT). Широкоформатные экраны новинок поддерживают AMD FreeSync Premium и могут похвастаться низким показателем Input Lag, который гарантирует плавность игрового процесса без рывков.

В 31,5-дюймовой модели CQ32G2SE используется изогнутая VA матрица с изгибом 1500R и высоким разрешением QHD (2560x1440 пикселей), что обеспечивает плотность 94 пикселя на дюйм, резкость и чёткость деталей на экране огромного размера. Монитор CQ32G2SE также отличается широкими углами обзора (178°/178°), высоким коэффициентом контрастности (3000:1) и широкой цветовой гаммой с охватом sRGB 121%, что гарантирует яркость и чёткость картинки, независимо от того, игра это, кино или видеоролик. Благодаря впечатляющей кривизне монитора 1500R, высокой частоте обновления и быстрому отклику, пользователи смогут буквально погрузиться в игру, что особо оценят любители гонок и симуляторов.



Вторая новая модель AOC C32G2AE, работающая с такой же частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс, оснащена матрицей с разрешением Full HD. Это устройство идеально подойдёт для начинающих геймеров и любителей симуляторов, которые играют на системах из нескольких мониторов. Соединить их будет просто благодаря отсутствию рамок с трёх сторон и креплению VESA.



Обе новые модели используют технологию AMD FreeSync Premium для поддержки переменной частоты обновления, устранения рывков и разрывов, что делает игровой процесс более плавным.



Мониторы CQ32G2SE и C32G2AE оборудованы прочной подставкой со встроенной системой укладки кабелей, возможностью регулировки наклона (-3,5~21,5°) и сборки без использования инструментов, креплением VESA и двумя стереодинамиками мощностью 5 Вт. Технология Flicker-Free и режим Low Blue Light обеспечивают комфорт и не дают глазам устать даже во время длительных игровых сессий. Разъёмы HDMI и DisplayPort позволяют подключать различные устройства, в том числе игровые консоли. Благодаря большому размеру, широким углам обзора, ярким цветам и глубокому чёрному цвету, мониторы также отлично подходят для просмотра фильмов с друзьями и семьёй после игры.



Продажи мониторов AOC C32G2AE и CQ32G2SE начнутся в конце ноябре 2020 года по рекомендованной розничной цене 12 999 и 16 499 гривен соответственно.