AOC представляет 31,5-дюймовый QHD-монитор CQ32G1

8 февраля 2019, 11:45

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, объявляет о пополнении линейки изогнутых игровых мониторов G1 31,5-дюймовой (80 см) QHD-моделью CQ32G1.

Новинка рассчитана на игроков-любителей, для которых большое значение имеет четкость изображения. CQ32G1 обеспечивает высокое разрешение 2560x1440 пикселей, а такие характеристики, как частота обновления 144 Гц, время отклика 1 мс и поддержка AMD FreeSync аналогичны другим Full HD мониторам линейки G1. Повышенные четкость и детализация благодаря разрешению QHD, огромный изогнутый экран с диагональю 31,5 дюйма и радиус изгиба 1800R гарантируют новый уровень погружения в игровой процесс.



Монитор AOC CQ32G1 оснащен VA-панелью с диагональю 31,5 дюйма (80 см), частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс. Благодаря разрешению QHD геймеры оценят увеличенный размер экрана: изображение сохранит четкость и будет комфортным для восприятия без необходимости его масштабировать.



Узкие боковые рамки модели CQ32G1 (2 мм) и тонкие черные грани (5 мм) превращают устройство в отличный выбор для создания систем из нескольких мониторов. Текстурированная поверхность, красные и черные акценты, а также V-образная подставка с возможностью наклона в сочетании с безрамочной панелью обеспечивают изысканный внешний вид. Физическое погружение в игровой процесс достигается за счет изогнутости дисплея 1800R. Кроме того, частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс гарантируют быструю визуальную обратную связь и «эффект присутствия» в игре. А технология AMD FreeSync помогает избавиться от рывков и задержек изображения.



Благодаря статическому коэффициенту контрастности 3000:1 и охвату 124% цветового пространства sRGB, визуальный контент - от фотографий, фильмов и видео до самых динамичных игр – буквально оживает. Большой размер дисплея и широкие углы обзора 178°/178° удобны при совместном использовании монитора. Два разъема HDMI 1.4 и один разъем DisplayPort 1.2 позволяют подключать несколько источников изображения.



Технология Flicker-Free и режим LowBlue позволяют проводить более длительные игровые сессии при меньшей нагрузке на глаза (тем не менее, рекомендуется умеренное использование). Чтобы лучше различать противников, геймеры могут настроить насыщенность цвета и уровень серого с помощью 20 уровней детализации AOC Game Color. Экранный прицел AOC Dial Point поможет игрокам быть более точными, если в самой игре прицел отсутствует.



Помимо CQ32G1, линейка G1 включает еще три модели: C24G1 с 24-дюймовым дисплеем, C27G1 с 27-дюймовым дисплеем и C32G1 с 32-дюймовым дисплеем. Все они оснащены изогнутыми VA-панелями с соотношением сторон 16:9 и отличаются высокой частотой обновления 144 Гц, быстрым временем отклика MPRT 1 мс, поддержкой FreeSync и разрешением Full HD (1920x1080 пикселов).



Монитор AOC CQ32G1 появится в продаже в феврале по ориентировочной цене 12,902 гривен.

