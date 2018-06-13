AOC представляет G1 – новую линейку игровых мониторов начального уровня

13 июня 2018, 15:15

Геймерам больше не придется выбирать между элегантным дизайном, быстрой матрицей, точной цветопередачей и изогнутым экраном, обеспечивающим погружение в игру.

В новой линейке мониторов все эти преимущества объединены.



AOC G1 – это совершенно новый уровень дизайна. Все модели производятся без рамок с трех сторон, благодаря чему выглядят компактно и могут объединяться в бесшовные мультимониторные системы, превращаясь в мощные игровые станции. Два монитора из новой линейки (C24G1 и C27G1) оборудованы эргономичной стойкой с регулировкой высоты до 130 мм и углами поворота -35°/+35°, так что геймеры могут установить их в оптимальном для себя положении. Благодаря кривизне с очень небольшим радиусом 1500R (C24G1) или 1800R (C27G1 и C32G1), пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальный мир.



Все три модели оснащены технологией AMD FreeSync, которая синхронизирует работу графического процессора и монитора. Таким образом сокращаются задержки и рывки, вызванные вертикальной синхронизацией или несогласованностью кадров. Частота обновления 144 Гц и быстрое время отклика 1 мс (1 мс MPRT, возможность настройки до 4 мс GtG) обеспечивают ощущение погруженияв игру, резко снижая эффект размытия кадра при быстром движении. Линейка G1 отличается очень низкой задержкой ввода. Это означает, что действия пользователей преобразуются в изображение без заминок, вызванных работой монитора.



Благодаря еще одной уникальной функции AOC Game Color, пользователи могут изменять насыщенность цвета для лучшего уровня серого и детализации изображения. В мониторах есть возможность как самостоятельно настраивать цвет, перезапись пикселов и другие опции, так и использовать один из трех геймерских режимов – для шутеров от первого лица, гонок и стратегий в реальном времени.



Геймеры-ветераны еще помнят дни, когда им приходилось отмечать центральную точку экрана маркером или наклейкой. Теперь эта возможность встроена в монитор: функция AOC Dial Point размещает прицел на экране, чтобы облегчить задачу любителям шутеров.



VA-панели линейки G1 сочетают в себе лучшие характеристики панелей TN и IPS, и даже больше. Углы обзора соответствуют обычным панелям IPS (178/178), а частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс такие же, как у TN-панелей, при этом четкость и углы обзора – значительно лучше. Помимо этого, контрастность VA-панелей в 2-3 раза выше, чем у TN и IPS.



AOC G1 обеспечивает широкие возможности для подключения: 2 x HDMI, DisplayPort и VGA для устаревших источников сигнала.



Играть теперь можно будет часами: мониторы G1 оснащены режимом Low Blue Mode, который сокращает потенциально опасное синее свечение. Технология Flicker-Free настраивает подсветку в соответствии с постоянным током, а не широтно-импульсной модуляцией.



Изогнутый 23,6-дюймовый монитор C24G1 и изогнутый 27-дюймовый C27G1 появятся в продаже в июле 2018 года по ориентировочной цене 6 159 и 7 709 гривен соответственно. Большой изогнутый 32-дюймовый C32G1 станет доступным в августе 2018 года по ориентировочной цене 9 259 гривен.