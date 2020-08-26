AOC представляет четыре новых изогнутых игровых монитора с частотой 165 Гц

26 августа 2020, 10:45

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, пополнит популярную линейку G2 четырьмя новыми изогнутыми мониторами.

Среди новинок — модели C24G2AE и C24G2U диагональю 60,5 см (23,8 дюйма), а также C27G2AE и C27G2U диагональю 68,6 см (27 дюймов). Все четыре новых монитора оснащены VA-панелями с разрешением Full HD и радиусом изгиба 1500R, поддерживают AMD FreeSync Premium, обладают частотой обновления 165 Гц, временем отклика MPRT 1 мс и встроенными динамиками (2x2 Вт). Модели с индексом AE подойдут геймерам, которые ищут доступное устройство без излишеств на наклонной подставке, а модели U оборудованы регулируемой по высоте подставкой и хабом USB 3.2 с четырьмя портами для повышения эргономики и гибкости.



Линейка AOC G2 сразу же после запуска прошлой осенью завоевала популярность среди геймеров благодаря привлекательной цене и хорошо сбалансированным характеристикам. Сегодня серия получила пополнение: четыре новые изогнутые модели с частотой обновления 165 Гц. Все они оснащены тонкими рамками с едва заметными красными акцентами, что превращает их в идеальных, современно выглядящих напарников для геймера.



Мониторы оборудованы контрастными VA-панелями (нативная контрастность 3000:1 для 24-дюймовых моделей и 4000:1 для 27-дюймовых). Сочетание ярких цветов, высокой частоты обновления и кривизны 1500R создаёт невероятный эффект погружения. Углы обзора 178°/178° обеспечивают минимальное искажение цветов и контрастности при просмотре под углом. Более того, при использовании в конфигурации с несколькими мониторами, тонкие лицевые панели и кривизна устройств позволяют создать бесшовную ультраширокую систему, идеально подходящую для симуляторов или гонок.



Несколько лет назад игровые мониторы с частотой обновления 144 Гц стали стандартом для большинства геймеров. Новые модели AOC повышают этот стандарт, предлагая частоту обновления 165 Гц. С нативным разрешением Full HD геймерам не понадобятся видеокарты самого высокого уровня для достижения скорости 165 кадров в секунду в большинстве современных игр. Поддержка AMD FreeSync Premium обеспечивает использование технологии переменной частоты обновления, чтобы согласовать частоту кадров графического процессора с частотой обновления панели, тем самым устраняя рывки или задержки, вызванные V-Sync. Все четыре новые модели, как 24-дюймовые, так и 27-дюймовые, оснащены опцией MBR (Motion Blur Reduction), которая сокращает время отклика до 1 мс MPRT. Благодаря режиму Low Input Lag на всех моделях, действия пользователей будут отображаться на экране без каких-либо артефактов или задержек.



Модели C24G2U (24 дюйма) и C27G2U (27 дюймов) оснащены дополнительной фишкой, которую наверняка оценят геймеры. Оба устройства оборудованы подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота. Благодаря этому пользователь может установить монитор в оптимально комфортном положении для длительных игровых сессий. Четыре порта хаба USB 3.2 облегчают подключение периферийных устройств, включая клавиатуру, мышь и гарнитуру, и обеспечивают высокоскоростное подключение для передачи данных (до 20 Гбит/с).



Тем не менее, не каждый геймер заинтересован в подобных дополнительных функциях. Некоторым просто нравится играть на отличной панели, особенно при использовании отдельной подставки, например, двойного кронштейна для монитора AOC AD110D0. 24-дюймовый C24G2AE и 27-дюймовый C27G2AE предназначены именно для этой аудитории, которая склоняется к идее «высококачественной панели по лучшей цене». Функция быстрой сборки облегчает установку и демонтаж устройства без использования отвертки, включая возможность установить монитор на креплении VESA благодаря отверстиям 100 мм x 100 мм.



Все четыре модели оснащены физическими кнопками в правом нижнем углу экрана, а также программным обеспечением G-Menu для управления настройками через экранное меню. Эти настройки очень обширны и включают игровые функции: шесть предустановок для игр (три из которых настраиваются пользователем), Dial Point (перекрестие на экране для облегчения прицеливания), Game Color (для настройки насыщенности цвета и улучшения детализации изображения) и так далее. Кроме того, мониторы оснащены функцией Flicker-Free и режимом Low Blue, что обеспечивает удобство просмотра и минимизирует нагрузку на глаза.



Мониторы AOC C24G2AE, C27G2AE, C24G2U и C27G2U появятся в продаже в сентябре 2020 года по ориентировочной цене 6699, 8999, 7499 и 9699 гривен соответственно.