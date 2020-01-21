На геймерский турнир IEM Katowice 2020 разыграют 2 билета

21 января 2020, 11:15

С 28 февраля по 1 марта на арене Spodek в польском городе Катовице состоятся ежегодные соревнования Intel Extreme Masters с призовым фондом $500 тыс.

Игроки из 16 команд, в том числе и с Украины, примут участие в кибер-борьбе.

Официальным партнёром организатора турнира – международной киберспортивной организации ESL – выступает ведущая розничная группа продавцов бытовой техники и электроники Euronics Group, состоящая из крупных ритейлеров из 35 стран. В Украине группу Евроникс представляет торговая сеть Фокстрот.

Acer выступает в качестве эксклюзивного партнера IEM по персональным компьютерам, поэтому его игровой бренд Predator будет интегрирован во все аспекты предстоящих событий. А чтобы украинские фаны смогли побывать на турнире и поддержать украинскую команду, при поддержке сети Фокстрот представитель Acer Predator в Украине проведет розыгрыш двух билетов на турнир с оплатой перелёта и проживания.

«Преследуя нашу миссию предоставлять лучшее в своем классе игровое оборудование, мы гордимся объединением усилий с ESL в качестве поставщика оборудования для такого престижного киберспортивного мероприятия», – отметил Сергей Шульга, менеджер по маркетингу Acer в Восточной Европе.

Отправиться в Катовице сможет один из покупателей сети Фокстрот, купивший игровой ноутбук Acer Nitro или Predator в период с 27.12.2019 г. по 15.02.2020 г. и зарегистрировавшийся для участия в розыгрыше.

«Украинский ритейлер как участник Euronics впервые выходит на уровень международных геймерских соревнований. Это даёт нашим покупателям дополнительное преимущество: не только приобрести качественный товар, но и получить шанс отправиться на захватывающий геймерский турнир», – добавил Алексей Зозуля, исполнительный директор Фокстрот.