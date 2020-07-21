AOC представляет U32U1: премиальный 31,5-дюймовый дисплей с дизайном Studio F. A

21 июля 2020, 14:15

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, с гордостью представляет U32U1 — профессиональный 31,5-дюймовый (80 см) монитор.

Новинка сочетает в себе яркий дизайн, созданный всемирно известным агентством Studio F. A. Porsche, и передовые технологии AOC. Дизайн Studio F. A. Porsche — это синоним утончённости и изысканности, которыми восхищаются во всём мире. Неудивительно, что новый монитор без рамок с четырёх сторон получил престижную награду Red Dot Design Award. Бизнес-монитор премиум-класса с разрешением 4K и поддержкой VESA DisplayHDR 600 предназначен для профессионалов и домашних пользователей.



Выдающийся дизайн U32U1, созданный одной из самых уважаемых студий Studio F. A. Porsche, поражает с первого взгляда. Поэтому неудивительно, что монитор удостоен награды Red Dot Design Award.



По мере того, как люди переосмысливают отношение к работе и личной жизни, они всё чаще ставят под сомнение строгую дифференциацию продуктов для профессионального и бытового использования. Этот тренд отражён в модели U32U1. Устройство ориентировано на пользователей с высокими эстетическими запросами, а его дизайн опирается на тенденции классического дизайна мебели. Трубчатая подставка-тренога создает эффект визуальной лёгкости и позволяет монитору выделиться в любом окружении и в любых условиях использования.



Устройство впечатляет и другими особенностями: тонкий экран без рамок с четырёх сторон, с возможностью поворота и наклона, расположен на блестящей металлической подставке, которую можно регулировать по высоте до 120 мм. Алюминиевая панель позади монитора с закругленными углами, в которой расположены разъёмы для кабелей, тонко контрастирует с тёмно-серой плоской задней крышкой. Оригинальное функциональное решение здесь заключается в том, что панель сохраняет своё положение при повороте дисплея в портретный режим, благодаря чему и кабели остаются на своём месте. Для большей гибкости монитор оснащён креплением VESA, которое позволяет закрепить его на стойке или на стене.



Очень большой IPS-дисплей с диагональю 31,5 дюйма (80 см) обладает великолепным разрешением 4K/UHD (3840x2160 пикселей). Благодаря соответствию стандарту VESA Display HDR600, экран обеспечивает 10-битную глубину цвета и отображает 1,07 млрд цветов. Контрастность изображения впечатляет, а цветовой диапазон варьируется от люминесцентного белого до самого глубокого чёрного. Дисплей охватывает 135% цветового пространства sRGB, 100% цветового пространства AdobeRGB и 98% цветового пространства DCI-P3, что делает его идеальным выбором для профессионалов и любителей из сферы создания видео и фотографии, а также для дизайнеров.



Помимо разъёма DisplayPort 1.4, монитор оснащён портами HDMI 2.0 и USB-C, а также концентратором USB 3.2. Соединение USB-C обеспечивает работу режима DisplayPort Alternate Mode для передачи видеосигнала с высоким разрешением с ноутбука или другого компьютера. USB Power Delivery позволяет одновременно заряжать аккумулятор ноутбука мощностью до 65 Вт, а стандарт USB 3.2 обеспечивает молниеносную передачу данных.



«Идеальное сочетание современных технологий и выдающегося дизайна — вот что делает наши новые мониторы, разработанные в сотрудничестве со Studio F. A. Porsche, чем-то действительно особенным, — говорит Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом в Европе. — Я рад, что после большого успеха наших первых совместных мониторов два года назад мы можем представить новую модель, которая ещё сильнее впечатляет исключительным дизайном».



«В AOC мы нашли идеального партнёра, который не только разделяет, но и усиливает наше стремление к изысканному и утончённому дизайну. Схожее отношение к качеству и производительности позволяет нам создавать первоклассные продукты премиального уровня, которые отвечают самым высоким техническим и эстетическим стандартам», — отметил Кристиан Швамкруг (Christian Schwamkrug), директор по дизайну Studio F. A. Porsche.



Монитор AOC U32U1 будет доступен в продаже в августе 2020 года по ориентировочной цене 28 999 гривен.