AOC представляет специальный игровой монитор G2590PX/G2, созданный G2 Esports

16 ноября 2018, 10:15

Базирующаяся в немецком Берлине G2 Esports была основана в 2013 году известным профессиональным игроком Карлосом «Оцелотом» Родригесом.

Организация быстро зарекомендовала себя как европейский титан на различных международных киберспортивных соревнованиях. После заключения партнерства с AOC в январе 2018 года организация решила закрепить успех: на тренировочных площадках G2 Esports появились новейшие игровые дисплеи AOC. С выпуском нового G2590PX/G2 сотрудничество между AOC и G2 Esports выйдет на новый уровень.

«Этот монитор стал не только данью уважения такой успешной организации, как G2 Esports, но и знаком поддержки всех фанатов команды G2 Esports», — говорит Стефан Соммер, директор по маркетингу и управлению бизнесом AOC в Европе. Представитель G2 Esports Карлос «Оцелот» Родригес добавляет: «AOC стала потрясающим партнером для нас и наших игроков. Сочетание качества мониторов, уровня приверженности сотрудничеству и эмпатии, которую проявляет команда компании, заставляет нас глубоко гордиться этим партнерством. В результате мы вместе создали монитор под брендом G2, который олицетворяет все сильные стороны – как партнерства, так и наши собственные. Мы в восторге от G2590PX/G2 и не можем дождаться, когда он появится в домах наших преданных участников #G2ARMY».Основанный на популярной линейке мониторов G90, новый AOC Gaming G2590PX/G2 получил безрамочную TN-панель формата 16:9 с поддержкой разрешения Full HD (1920x1080 пикселов), технологией FreeSync, временем отклика 1 мс и высокой частотой обновления до 144 Гц. Релизом G2590PX/G2 AOC демонстрирует, как дисплей может сочетать производительность, стиль и доступность в одном устройстве, продолжая гарантировать плавный игровой процесс без рывков и задержек.Брендированный монитор G2 Esports Signature Edition будет доступен в рознице по ориентировочной цене 11 919 гривен.