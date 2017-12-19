AOC представляет три новых игровых монитора

19 декабря 2017, 12:15

AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, представляет три новых игровых монитора линейки G90, которые присоединятся к популярным моделям G2460PF и G2460VQ6.

Кроме стильного безрамочного с трёх сторон экрана новые устройства обладают впечатляющим набором технологий и особенностей, которые наверняка понравятся любому геймеру. Частота обновления экрана 144 Гц и поддержка AMD FreeSync обеспечивают плавную смену кадров без разрывов, подвисаний или размытия в движении. Время отклика всего в 1 мс позволяет избавиться от «шлейфов» во время наполненных действием сцен. Новые мониторы G90 также поддерживают режим AOC Low Input Lag и функцию AOC Shadow Control. Кроме того, они поставляются с удобной стойкой, которую можно снимать и устанавливать без использования инструментов – отличный вариант для перевозки монитора на LAN-вечеринку или чемпионат!



В линейке G90 будут выпускаться мониторы с двумя диагоналями экрана: AOC G2590VXQ и AOC G2590PX получат 24,5-дюймовый экран, а AOC G2790PX – 27-дюймовый. Во всех новинках используется панель TN с соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), временем отклика в 1 мс, которое устраняет раздражающий эффект «шлейфа», высокой частотой обновления экрана (144 Гц в G2590PX и G2790PX, 75 Гц в G2590VXQ) и поддержкой технологии FreeSync. Эта технология устраняет разрывы и подвисания изображения, чтобы игровой процесс всегда был быстрым и плавным. Режим AOC Low Input Lag отключает пост-обработку изображения на аппаратном уровне и увеличивает скорость реакции устройства на команды пользователя. В играх с особенно тёмным окружением на помощь геймерам приходит функция AOC Shadow Control, которая подсвечивает слишком тёмные и затемняет слишком светлые участки экрана, не влияя на общее качество изображения.



Благодаря простому и стильному безрамочному с трёх сторон дизайну на мониторы G90 просто приятно смотреть, но это не главное. Безрамочный дизайн помогает игроку сосредоточить всё внимание на игре или без проблем собрать систему из трёх мониторов и не отвлекаться на зазоры в изображении. Чтобы защитить зрение геймеров во время игровых марафонов мониторы линейки G90 поддерживают технологию AOC Flicker Free и режим AOC Low Blue Light, который поможет избежать негативного эффекта от коротковолнового излучения в синей части спектра. Также модели G2590PX и G2790PX оборудованы настраиваемой стойкой, которая позволит сохранить правильную осанку во время игры. С её помощью пользователь может изменять высоту монитора и его угол наклона, поворачивать экран в любую нужную сторону или перевернуть его в портретный режим. Чтобы на LAN-вечеринках и киберспортивных мероприятиях монитор можно было подготовить к игре за пару секунд, стойки в устройствах из линейки G90 снимаются и устанавливаются на место без инструментов. А встроенные стереодинамики устраняют необходимость в наушниках или колонках, занимающих место на рабочем столе.



Максимальную совместимость с современными системами и внешними устройствами новинкам обеспечивает наличие портов DisplayPort, HDMI, VGA и USB 3.0 (G2590PX и G2790PX).



AOC G2790PX поступит в продажу в декабре этого года, AOC G2590VXQ выйдет на рынок в январе 2018, а AOC G2590PX – в феврале 2018. Ориентировочная стоимость новинок – 10 029, 5 149 и 8 019 гривен, соответственно.