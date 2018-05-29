AOC G2590FX - игровой монитор с частотой обновления 144 Гц

29 мая 2018, 10:15

Серия G90 была представлена компанией AOC в декабре 2017 года.

Несмотря на начальный уровень, эти игровые мониторы очень функциональны, и поэтому быстро получили широкое признание и положительные отклики экспертов, а также были отмечены несколькими наградами. Теперь производитель расширяет серию G90, выпустив еще одну модель. 24,5-дюймовая TN-панель нового G2590FX обеспечивает разрешение Full HD 1920x1080 пикселей с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс. Яркость 400 кд/м² и улучшенные углы обзора (170/160) делают удобными просмотр контента и игровой процесс. Дизайн без рамок с трех сторон придает монитору эффект премиальности и позволяет создавать бесшовные системы дисплеев для большего погружения в процесс, или для случаев, когда необходима особая многозадачность. Простая, но элегантная ножка G2590FX дает возможность регулировать наклон от -3,5° до 21,5°, а совместимость с креплением VESA 100x100 мм порадует геймеров, которые хотят иметь полную свободу в вопросе размещения монитора.



Компания AOC предлагает высокопроизводительный дисплей по привлекательной цене. Несмотря на то, что G2590FX остается монитором начального уровня, он очень функционален. Технология FreeSync позволяет синхронизировать частоту обновления изображения с частотой смены кадров, поддерживаемой графическим процессором AMD. Благодаря этому исчезает проблема рывков и задержек картинки. Чтобы помочь геймерам и сократить потенциальный вред от длительного нахождения перед монитором, G2590FX оснащен технологией FlickerFree для устранения мерцания и режимом Low Blue Light, который отфильтровывает вредное коротковолновое синее излучение.



Монитор G2590FX оборудован разъемами VGA, DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 1.4, позволяющими легко подключаться как к устаревшим, так и к актуальным устройствам. Как и остальные представители семейства G90, G2590FX сертифицирован по различным экологическим стандартам, что способствует устойчивому будущему нашей планеты.



Монитор AOC G2590FX уже доступен в продаже по ориентировочной цене 7 649 гривен.



