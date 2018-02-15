Новые игровые мониторы AOC G90 уже в продаже

15 февраля 2018, 12:15

Все три новые модели могут похвастаться экраном, не имеющим рамок с трёх сторон, и поддержкой впечатляющего набора технологий и функций, включая FreeSync и частоту обновления экрана до 144 Гц.

Мониторы G90 – отличный пример того, что к привлекательному внешнему виду и мощной начинке не всегда прилагается большой ценник. Кроме того, все три новинки уже появились в продаже!



Линейка AOC G90 обещает геймерам нечто необычное: мощные игровые мониторы, которые стоят намного дешевле своих конкурентов.



Все три новых модели оборудованы экранами с соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и TN-матрицей. Кроме того, они поддерживают технологию FreeSync, время отклика всего 1 мс и высокую частоту обновления экрана (144 Гц у G2590PX и G2790PX, 75 Гц у G2590VXQ). Так устраняются шлейфы, разрывы и подвисания изображения, а отображение игрового процесса в любой ситуации остаётся максимально плавным. Технология FreeSync синхронизирует частоту обновления монитора и видеокарт AMD с поддержкой такой возможности в указанных пределах (30-75 Гц для G2590VXQ и 30-144 Гц для G2590PX и G2790PX), поэтому скорость реакции системы на команды пользователя получается намного выше. А режим AOC Low Input Lag увеличивает её ещё больше, практически отключая пост-обработку изображения.



Благодаря отсутствию рамки экрана с трёх сторон, модели линейки G90 не только отлично выглядят, но и подходят для систем с несколькими мониторами. AOC заботится о здоровье геймеров и считает, что к играм нужно относиться ответственно, поэтому модели G2590PX и G2790PX оборудованы настраиваемыми стойками, которые позволяют изменять высоту и угол наклона экрана монитора или поворачивать его в любую удобную сторону. При необходимости стойку можно снять или присоединить к монитору буквально за пару секунд и без всяких инструментов. В то же время технология AOC Flicker-Free (борется с усталостью глаз) и режим AOC Low Blue Light (устраняет вредное коротковолновое излучение в синей части спектра) помогают защитить зрение пользователя. А для большего удобства в моделях G2590PX и G2790PX есть встроенный хаб USB 3.0.



Даже самые хардкорные геймеры не останутся равнодушными к отличным характеристикам и сочетанию цены и качества новых моделей G90. Но у AOC есть оружие ещё серьёзнее: линейка игровых мониторов премиум-класса AGON!



Специально для игроков с мощными системами, которые легко выдают 144-165 кадров в секунду даже при разрешении QHD, у AOC есть мониторы AGON AG271QX (с поддержкой технологии FreeSync) и AG271QG (с поддержкой технологии G-Sync). А тем, кто хочет увидеть каждую мелочь на экране в разрешении 4K, наверняка понравится модель AG271UG.



Кроме того, для любителей соревновательных шутеров от первого лица, у которых на первом месте стоит скорость реакции, есть 24,5-дюймовые мониторы AG251FG (G-Sync) и AG251FZ (FreeSync) с невероятной частотой обновления экрана в 240 Гц.



Мониторы AOC G2590VXQ, G2590PX и G2790PX уже появились в продаже. Рекомендованная розничная цена новинок – 5 149, 8 019 и 10 029 грн. соответственно.

