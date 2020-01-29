MMD объявляет о начале сотрудничества с G2 Esports в 2020

29 января 2020, 9:45

Компания MMD объявляет о старте сотрудничества с G2 Esports, одной из самых известных и успешных киберспортивных организаций в мире.

G2 Esports была основана Карлосом «ocelote» Родригесом в 2013 году и с тех пор зарекомендовала себя как ведущая мировая команда, завоевав более 94 наград в разных играх.

Компания MMD эксклюзивно продает по всему миру мониторы Philips, включая созданную специально для консолей линейку Philips Momentum. В самом начале нового десятилетия Phillips Monitors и G2 Esports объединились, чтобы завоевать рынок консольных игр. Спонсорский контракт, который начинает действовать в январе 2020 года, в первую очередь направлен на поддержку команд, играющих в гоночные игры и Rocket League.

Штефан Зоммер, директор по маркетингу и управлению бизнесом MMD, отметил: «Мы гордимся тем, что объединили усилия с G2, чтобы сделать консольные игры ещё более захватывающими, а заодно и поддержать киберспортивное сообщество. В частности, команда G2 Rocket League усердно работала над тем, чтобы достичь своих нынешних позиций, и мы с нетерпением ожидаем, каких успехов они добьются в 2020 году при нашей поддержке. Оснащение тренировочных центров G2 исключительно оптимизированными для консолей мониторами поможет усилить процесс подготовки, в частности для команды Rocket League. А мы к тому же получим возможность узнать, какие требования профессиональные игроки выдвигают к мониторам, чтобы учесть эту информацию при создании новых моделей в будущем».

В течение 2019 года команда G2 Rocket League сумела достичь финала таких чемпионатов, как DreamHack Montreal и Rocket League World Championship (RLCS, сезон 7). Это подтвердило способности команд G2 Esports успешно играть не только в FPS (шутеры от первого лица) и MOBA (многопользовательские онлайновые боевые арены), но и в спортивные игры.

«В игре, вне зависимости от того, онлайновое ли это соревнование или одиночная игра, геймеру нужен плавный геймплей и незабываемый опыт, — говорит Карлос «ocelote» Родригес, генеральный директор G2 Esports. — Не позволяйте никому себя обманывать: профессиональные геймеры нуждаются не только в плавности игрового процесса, но и чтобы всё выглядело великолепно. Philips Monitors — новаторы, как и мы. Добро пожаловать на борт».