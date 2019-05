Razer и команда из Сан-Франциско заключают соглашение сроком на два года

27 мая 2019, 14:45

Razer, международный лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о сотрудничестве с Evil Geniuses (EG) – одной из старейших профессиональных киберспортивных команд с базой поклонников по всему миру.

Evil Geniuses возвращаются в ряды Team Razer одновременно с квалификацией состава по Dota 2 на The International 2019. Команда EG по Dota 2 демонстрирует стабильно высокие результаты, несколько лет подряд занимая позиции в Top-5 престижного турнира.



Evil Geniuses будет использовать аксессуары киберспортивного уровня (клавиатуры, мыши, гарнитуры и коврики) от Razer во время всех тренировочных и турнирных сессий на протяжении последующих двух лет.



Evil Geniuses наиболее известна титулованными командами в дисциплинах Dota 2 и Call of Duty (COD), так же организация имеет составы по Fortnite, Rocket League, Rainbow Six: Siege, Artifact, Smash Bros. и StreetFighter V. Среди наиболее значимых достижений организации – победы на The International 2015 и Call ofDuty World League Championship 2018. Команда EG по Dota 2 недавно заняла третье место на MDL DisneylandParis Dota 2 Major и серьезно готовится к участию в турнире The International 2019.



“Team Razer гордится возможости выступать на высочайшем уровне вместе с Evil Geniuses,” говорит Дэвид Се, Международный директор по киберспорту Razer. “Мы всегда вдохновлялись усердием и увлеченностью команды, и наше сотрудничество объединит передовые киберспортивные технологии и навыки профессиональных игроков.”



Состав EG по Dota 2 включает двоих звездных атлетов: Артура “Arteezy” Бабаева – канадца родом из Узбекистана с более чем 500 000 livestream-зрителей и Сумаила “SumaiL” Хассана, исключительно одаренного игрока из Пакистана. Сумаил – самый юный победитель чемпионата The International Dota 2 Championship и первый игрок, заработавший свыше 1 млн. $ в возрасте 16 лет. The International 2019 стартует в августе, и все взгляды зрителей будут обращены на выступления двоих именитых игроков и их товарищей из EG.



Команда EG по COD имеет в составе дуэт из двукратных чемпионов Call of Duty World Champions - Джордана “JKap” Каплана (2015, 2016) и Брайана “Apathy” Желязкова (2016, 2018). Они - единственные игроки, принимавшие участие в Гранд-финалах чемпионата по Call of Duty три раза подряд. JKap также удерживает рекорд за наибольшее количество участий в Гранд-финалах среди всех участников – четыре раза. Взвод из пяти игроков замыкает еще один чемпион мира по Call of Duty – Диллон “Attach” Прайс, самый молодой из игроков, когда-либо побеждавших в чемпионате по COD (2015 год, в возрасте 18 лет).



“Сотрудничество с Team Razer значит для нас очень многое,” дополняет Филипп Арам, Главный операционный директор Evil Geniuses, “Киберспортивные аксессуары от Razer – это высочайший уровень, и они открывают нашим атлетам новые грани превосходства в игре. Razer – идеальный бренд для совместного выступления на The International.”