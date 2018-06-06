Дебют платформы для создания киберспортивных клубов от EG Infinity

6 июня 2018, 13:15

Новый бренд EG Infinity представит платформу для создания киберспортивных клубов – набор модулей, из которых можно будет собрать площадку для проведения соревнований или LAN-вечеринок.

«EG Infinity представит платформу, на базе которой можно легко собрать удобную площадку для совместных игр. Разнообразие проектов пространства для киберспортивных игр и LAN-вечеринок гарантируют яркие впечатления, - обещают представители команды разработчиков EG Infinity. – Работая над платформой, мы стремились сделать её интересной как для геймеров, так и для зрителей. Благодаря модульному дизайну, EG Infinity удалось создать условия для получения неповторимого игрового опыта».Коллекция EG Infinity Odyssey состоит из комплекта модулей, которые позволят собрать футуристический мобильный киберспортивный клуб. Совместный игровой процесс в нем будет восприниматься совершенно иначе. Модули легко устанавливаются, использовать их можно как внутри помещения, так и на улице. Все элементы сделаны из легких и долговечных материалов, их можно многократно комбинировать в самых разных вариантах, а их внешний вид обязательно понравится геймерам: дизайн в стиле sci-fi напоминает интерьер космического корабля.Выставка Computex – идеальное место для дебюта инновационной платформы EG Infinity и коллекции Odyssey. Участники смогут в деталях изучить модульное пространство и элементы интерьера мобильного клуба, и убедиться, что благодаря широким возможностям кастомизации собрать можно будет пространство для любого события – от грандиозных премьер игр до киберспортивных соревнований. В июне 2018 года мир впервые увидит эту не имеющую аналогов систему на выставке Computex Taipei.Демонстрационное видео EG Infinity: https://www.youtube.com/watch?v=UbKPGToLEHM