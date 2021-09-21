Еще один крупный бренд официально вступает в Dota 2

21 сентября 2021, 13:30

Еще одна крупная спортивная организация расширяет свои киберспортивные операции в Dota 2. Речь идет о польском футбольном клубе Висла Краков, который подписал новый состав, и он начнет участвовать в предстоящих соревнованиях. Пользователи сайта dota-bet.com крайне внимательно следят за всем происходящим в мире киберспорта.

Клуб шел к этому на протяжении длительного времени, но организация хотела убедиться, что у нее есть правильная группа игроков, работающих вместе, прежде чем подписывать их.

В общем, Висла Краков – это Висла в полном составе! На данный момент в состав команды Games Krakow Dota входят пять игроков, некоторые из которых несколько раз объединялись для участия в последних турнирах и отборочных, менеджер и комментатор/ведущий.

Состав команды

Натан “Exotic_Deer” Михалевич

Марсель “Ekken” Холовиенко (капитан)

Куба “Jacob” Станишевский

Марчин “Molex” Баки

Патрик “Crush” Хауэр

Михал “Guerilla” Дзивак (менеджер)

Томек “bandit” Борис (ведущий)

Все игроки и персонал команды родом из Польши, а самый титулованный член команды, Exotic_Deer, играл за несколько сильных команд, таких как Team Kinguin и Let’s Do It еще в 2018 году. Игрок Ekken будет работать в качестве капитана команды, поскольку они работают, чтобы заработать несколько побед под своим новым знаменем.

“Мы рады, что организация Висла Краков взял нас под свое крыло”. - сказал Ekken. “Мы чувствуем, что эта связь с организацией будет чем-то особенным. Это определенно поможет продвинуть польскую сцену вверх и, таким образом, подкачать польских фанатов Dota 2. Мы верим, что у нас есть потенциал, мотивация и, прежде всего, мы верим, что способны многого достичь".

До этого решения Висла Краков выставила относительно успешный состав CS:GO, капитаном которого был Гжегож “SZPERO” Дзямалек и несколько игроков FIFA. Теперь организация надеется обеспечить большую стабильность для сцены Dota в Польше, а также конкурировать с ведущими командами и развивать бренд.

“Мы очень рады тому факту, что можем создать еще одно подразделение в наших структурах”, - сказал менеджер по продажам и киберспорту Вислы Краков Мешко Лабуз. “Мы также надеемся на позитивное возрождение сцены в Польше. Участвуя в Dota 2, мы становимся в один ряд с такими мировыми брендами, как PSG или Монако, и я надеюсь, что мы скоро сможем встретиться с ними лицом к лицу!”

По словам руководства, команда уже тренировалась вместе на объектах команды и в ближайшем будущем выпустит некоторый контент, а также готовится к участию в некоторых предстоящих соревнованиях.