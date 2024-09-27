27 сентября 2024, 10:45

В Бразилии дирижабль упал на дома

Пострадал пилот, повреждено несколько домов.

Дирижабль арендовали для промокампании футбольного клуба «Сан-Паулу». Такая себе реклама выдалась.
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