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27 сентября 2024, 10:45
В Бразилии дирижабль упал на дома
Пострадал пилот, повреждено несколько домов.
Дирижабль арендовали для промокампании футбольного клуба «Сан-Паулу». Такая себе реклама выдалась.
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