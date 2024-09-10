Украинские БПЛА сорвали трансфер чемпиона НБА в российский клуб

10 сентября 2024, 11:45

Чемпион НБА Квиндари Уэзерспун подписал контракт с саратовским баскетбольным клубом "Автодор", пишет mash.

"Автодор" объявил о подписании игрока в августе, фанаты были довольны, но затем клуб сообщил, что игрок не прилетел и перестал отвечать на звонки.По данным пропагандистов причиной, по которой Уэзерспун отказался лететь в РФ, стали прилеты украинских БПЛА в саратовский жилой комплекс. Дело в том, что именно там Уэзерспун арендовал квартиру. Увидев это, он испугался и отказался лететь в Россию.