В финале Лиги Чемпионов клиенты Vodafone использовали 4 ТБ 3G интернета

29 мая 2018, 13:45

Во время финала Лиги Чемпионов клиенты Vodafone отдавали предпочтение 4G и установили рекорд трафика 26 мая в местах проведения финала Лиги Чемпионов – в фан-зонах и на НСК «Олимпийский» – в украинской сети Vodafone клиенты использовали 4 ТБ 3G интернета, что равно примерно 24 суткам непрерывного просмотра YouTube.

Интернет трафик в 4G сети на НСК «Олимпийский» превысил трафик сети 3G: 52% всего интернет трафика было сгенерировано в LTE, около 48% всего объема интернета пришлось на 3G сеть. Доля 2G трафика оказалась незначительной, менее 1%.

Пиковая нагрузка на стадионе пришлась на время перед началом матча, с 20:00 до 21:00. В этот день зафиксирован рекорд Украины по загрузке данных в сети – 150 ГБ за один час обслужила индор сеть в НСК Олимпийском, 102 ГБ из них пришлось на общение в социальных сетях, стриминг видео и передачу фото в 4G сети. Это почти вдвое больше по сравнению с активностью клиентов Vodafone из 89 стран мира во время проведения финала Евровидения в мае прошлого года.

Наряду с организацией сети на НСК «Олимпийский» инженеры Vodafone подготовили к повышенной интернет-активности еще 4 фан-зоны в Киеве: на Крещатике, Контрактовой площади, в парке Шевченко и перед Дворцом «Украина». Самой интернет-активной фан-зоной стал Крещатик. За сутки сеть Vodafone в фан-зоне на Крещатике обработала более 900 ГБ трафика, это в 10 раз больше, чем в обычный день.

Повышенная активность в этот день наблюдалась также в киевских аэропортах: в Борисполе клиенты Vodafone использовали более 550 ГБ, в Жулянах – более 320 ГБ. Голосовые услуги в местах проведения финала Лиги Чемпионов не пользовались популярностью, абоненты отдали предпочтение скоростному мобильному интернету.

Рекордная нагрузка не сказалась на работе сети – в месте проведения финала и в фан-зонах инженеры компании расширили емкости сети и оптимизировали работу сот в районе проведения матча, перенастроив параметры сети для работы в режиме массовых мероприятий, а также установили дополнительных базовые стацнии.









