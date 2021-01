My Vodafone устанавливает рекорды популярности

28 января 2021, 9:15

Более восьми миллионов скачиваний – такой рекорд популярности установило приложение My Vodafone с момента запуска. Особенно стремительным стал рост приложения в «карантинный» 2020 год.

Например, за это время клиенты Vodafone стали пополнять счет через приложение в два раза чаще и на сегодня половина всех пополнений проводится через My Vodafone.



Топ услугой прошлого года по подключениям в My Vodafone стал Vodafone Bonus. Программа лояльности подключается через приложение в один клик, так же удобно и быстро можно обменять бонусы на подарки.



Далее, самые популярные у пользователей услуги распределились так: «Раздача интернета на месяц», «Дополнительные ГБ 4G интернета», «Антиопределитель номера», «Роуминг, как дома», «ПолГига в дорогу», Video- Insta- Social- PASS-ы, «Обмен минут», «Ограничение удаленной замены SIM- карты».



Топ «фич» 2020 года в My Vodafone:

• Push сообщение о пополнении основного и дополнительно подключенных номеров – супер штука, которую так просили клиенты

• Shake&Win – ох и натрясли клиенты подарков

• Подключение YouTube Premium – акция только для клиентов Vodafone

• Новогодний квиз – клиенты отвечали на вопросы, Vodafone дарил подарки.

• Чат с оператором – Vodafone всегда на связи, в любое время и по любому вопросу.



My Vodafone предлагает клиентам Vodafone удобный способ контролировать расходы, управлять услугами и счетом со смартфонов. В несколько кликов через приложение можно подключить или отключить услуги, узнать подробности своего тарифного плана и при желании изменить его на другой.



В приложении My Vodafone всегда под рукой актуальная информация: состояние счета, объем использованного трафика, остатки пакетных минут и сообщений отображаются в виде инфографики на основном окне. Также приложение позволит узнать о количестве накопленных бонусов и обменять их на выгодные предложения.



My Vodafone позволяет пополнить счет, посмотреть, где находится ближайший центр обслуживания, скачать приложения, узнать о новых услугах от Vodafone и пр.



Приложение так же дает возможность в режиме онлайн получить ответы на популярные вопросы, с которыми клиенты обращаются в контактный центр. Скачать приложение можно в Play Market и App Store, также доступна WEB версия, не уступающая приложению по возможностям.