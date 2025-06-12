lifecell оновлює візуальний стиль логотипа

12 июня 2025, 14:45

У вересні 2024 року lifecell став частиною групи компаній DVL, основним акціонером якої є французький телеком-холдинг NJJ.

З того часу компанії групи зосереджені на об’єднанні інфраструктур, ІТ-систем, команд та експертизи, покращенні та розширенні новими можливостями пропозицій для клієнтів тощо.

Зміни торкнулись і візуального стилю бренду lifecell. Відтак, надалі у логотипі залишатиметься лише слово «lifecell» без використання круглого елементу з ріжками-антенами, які були уособленням саме мобільного зв’язку. Це невелика, але символічна зміна, яка відображає новий етап у розвитку lifecell – завдяки можливостям групи компаній клієнтам вже доступні пропозиції ширшого кола послуг, зокрема фіксованого зв’язку (домашнього інтернету), телебачення та інших.

Заміна візуального стилю та брендованих елементів на сайті компанії, в мобільному застосунку, магазинах, рекламних проявах тощо відбуватиметься поступово і не впливатиме на надання послуг та обслуговування абонентів.

Оновлення логотипу — це крок до актуальної цілісної візуалізації бренду. Водночас назва lifecell, наші цінності, фокус на інновації та технологічний розвиток, турбота про клієнтів залишаються незмінними.

