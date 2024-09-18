Технічним директором DVL призначено Сергія Терещука

18 сентября 2024, 11:15

З 16 вересня 2024 року Сергія Терещука призначено на посаду технічного директора групи компаній DVL — об’єднаної платформи Датагруп-Volia-lifecell.

Сергій має понад 20 років міжнародного досвіду в розвитку стратегічних бізнес-інтересів компаній у телекомунікаційній сфері та успішного ведення і реалізації проєктів у складних ринкових умовах країн Європи та Центральної Азії, а також в управлінні глобальними та локальними командами та у веденні комерційних і технічних переговорів із клієнтами на різних рівнях.

До призначення на нову посаду, Сергій Терещук протягом двох років обіймав посаду Генерального директора та Регіонального менеджера компанії Ericsson в Україні, Вірменії та Грузії. На цій посаді він відповідав за операційні процеси Ericsson в трьох країнах та стратегії розвитку бізнесу, а також за налагодження відносин з державними органами та ключовими партнерами.

З 2014 по 2022 рік він обіймав посаду технічного директора Ericsson Україна та Центральна Азія й відповідав за стратегію просування технологій, розвиток мереж операторів та реалізацію ключових проєктів компанії. У період з 2005 по 2014 рік Сергій Терещук був технічним керівником проєкту lifecell в Ericsson Україна й впроваджував технічну та комерційну стратегію розвитку співпраці з компанією. З 2003 по 2005 рік, Сергій був проєктним менеджером у ZTE Ukraine, де планував і координував сертифікаційні проєкти, співпрацюючи з партнерами. З 2000 розпочав свою професійну кар’єру як керівник відділу експлуатації супутникової мережі в UkrSat.

"Радий приєднатися до групи DVL і впевнений, що зможу зробити свій внесок у подальший розвиток компаній. Попереду багато роботи, пов'язаної зокрема із забезпеченням енергонезалежності мережі, продовженням розширення покриття, розвитком нових технологій, а також із впровадженням нових конвергентних сервісів та послуг з найкращим клієнтським досвідом. І я впевнений, що разом із професійною командою DVL ми досягнемо визначних результатів", – прокоментував Сергій Терещук.

Сергій Терещук закінчив Київський національний університет цивільної авіації, а також пройшов програму для керівників за напрямком покращення клієнтського досвіду у Лондонській школі бізнесу у 2023 році.