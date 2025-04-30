lifecell активував 4G-дзвінки ще у шести країнах

30 апреля 2025, 11:15

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, продовжує розширювати географію доступу до технології VoLTE у роумінгу.

У 2025 році оператор налагодив нові партнерства з мобільними провайдерами і забезпечив доступ до VoLTE-дзвінків ще в шістьох країнах. Зокрема у квітні технологія стала доступна для роумерів у Нідерландах та Австралії.

Відтепер абоненти lifecell можуть здійснювати голосові дзвінки у високій якості через мережі 4G/LTE без додаткової плати в 11 країнах світу: Австралії, Австрії, Великобританії, Естонії, Канаді, Люксембургу, Нідерландах, США, Фінляндії, а також на території Пуерто-Ріко та Віргінських островів.

Для користування послугою необхідно мати смартфон із підтримкою VoLTE та підключитися до партнерської мережі lifecell у країні перебування:

• в Австралії — Optus Australia;

• в Австрії — Hutchison Drei Austria;

• у Великобританії — Three UK;

• в Естонії — Elisa Estonia;

• у Канаді — TELUS, Bell;

• у Люксембургу — Orange Luxembourg;

• у Нідерландах — KPN;

• у США — AT&T USA, T-Mobile USA;

• у Фінляндії — Elisa Finland;

• у Пуерто-Ріко та Віргінських островах — T-Mobile USA.



За даними останніх місяців, абоненти lifecell найбільш активно використовують VoLTE у роумінгу у Великій Британії, Австрії, США, Фінляндії та Естонії.

Послуга VoLTE стала доступною в мережі lifecell у лютому 2022 року. Компанія продовжує роботу над розширенням доступу до цієї технології, щоб якомога більше клієнтів могли користуватися якісними голосовими викликами незалежно від країни перебування.



Найближчим часом lifecell планує розширити покриття VoLTE у роумінгу, додавши підтримку технології ще в низці країн: Панама, Ямайка, Ізраїль, Сінгапур, Швейцарія та в декількох європейських державах.