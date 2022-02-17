lifecell запустил технологию VoLTE для голосовых звонков

lifecell начал подключение к современной технологии осуществления голосовых звонков на базе скоростного мобильного интернета LTE.
Запуск технологии будет происходить поэтапно. По мере подключения к VoLTE абоненты будут получать соответствующие SMS-сообщения от оператора.
Сейчас технология подключена у части абонентов lifecell. Впоследствии VoLTE будет доступна всем абонентам, чьи смартфоны позволяют совершать голосовые звонки с помощью скоростного мобильного интернета.
VoLTE (Voice over LTE) ― современная технология связи, передающая голосовой звонок как поток данных высокоскоростной сети 4G (LTE).
Её преимущества для абонентов:
1) Возможность одновременно совершать голосовые звонки и пользоваться мобильным интернетом (это удобная опция для дистанционной работы, если смартфон используется в качестве модема).
2) Более быстрое соединение, которое осуществляется в течение считанных секунд.
3) Услуга предоставляется без дополнительной платы: передача голосовых звонков с помощью VoLTE оплачивается по тому же тарифу, что и обычные звонки.
Для того чтобы воспользоваться этой технологией, нужно:
- Быть в зоне покрытия LTE;
- Иметь USIM-карту, которая поддерживает 4G/LTE;
- Иметь смартфон, поддерживающий VoLTE;
- Обновить программное обеспечение смартфона;
- В настройках смартфона включить передачу голосовых вызовов через LTE.
Если смартфон на базе ОС Android подключен к VoLTE, то значок VoLTE появится на главном экране рядом с изображением уровня сигнала сотовой связи. Но на телефонах с iOS у абонента должен отображаться значок LTE даже при совершении вызовов.