lifecell запустил технологию VoLTE для голосовых звонков

17 февраля 2022, 10:15

lifecell начал подключение к современной технологии осуществления голосовых звонков на базе скоростного мобильного интернета LTE.

Запуск технологии будет происходить поэтапно. По мере подключения к VoLTE абоненты будут получать соответствующие SMS-сообщения от оператора.



Сейчас технология подключена у части абонентов lifecell. Впоследствии VoLTE будет доступна всем абонентам, чьи смартфоны позволяют совершать голосовые звонки с помощью скоростного мобильного интернета.



VoLTE (Voice over LTE) ― современная технология связи, передающая голосовой звонок как поток данных высокоскоростной сети 4G (LTE).



Её преимущества для абонентов:

1) Возможность одновременно совершать голосовые звонки и пользоваться мобильным интернетом (это удобная опция для дистанционной работы, если смартфон используется в качестве модема).

2) Более быстрое соединение, которое осуществляется в течение считанных секунд.

3) Услуга предоставляется без дополнительной платы: передача голосовых звонков с помощью VoLTE оплачивается по тому же тарифу, что и обычные звонки.



Для того чтобы воспользоваться этой технологией, нужно:

- Быть в зоне покрытия LTE;

- Иметь USIM-карту, которая поддерживает 4G/LTE;

- Иметь смартфон, поддерживающий VoLTE;

- Обновить программное обеспечение смартфона;

- В настройках смартфона включить передачу голосовых вызовов через LTE.



Если смартфон на базе ОС Android подключен к VoLTE, то значок VoLTE появится на главном экране рядом с изображением уровня сигнала сотовой связи. Но на телефонах с iOS у абонента должен отображаться значок LTE даже при совершении вызовов.