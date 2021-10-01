Киевстар делает VoLTE доступнее для контрактных абонентов

1 октября 2021, 9:45

Абоненты, которые пользуются смартфонами Samsung и Huawei, смогут осуществлять звонки через 4G VoLTE (voice-over-LTE). Ранее эта технология была доступна лишь для пользователей смартфонов Apple.

Новая технология стала доступной для контрактных абонентов Киевстар, которые пользуются смартфонами Samsung Galaxy A30S, A72 или S20 +, Huawei P smart 2021, P30 PRO или P40, а также многими другими моделями.



Напомним, технология VoLTE позволяет абонентам пользоваться скоростным мобильным интернетом даже во время звонка. Можно одновременно разговаривать и просматривать приложения в смартфоне, или новости в интернете. Также улучшается четкость передачи голоса и качество звука. Несмотря на то, что голос передается через интернет, трафик не расходуется и в абонентов не будет дополнительных списаний со счета.



Напомним, Киевстар начал внедрение первой в Украине сети VoLTE для звонков через 4G в декабре 2020 года. VoLTE работает на всей территории страны, где есть 4G-сеть телеком оператора.



Согласно оценкам наших пользователей на базе опросов Customer Satisfaction Index (CSI), технология VoLTE значительно опережает другие по качеству: 85% абонентов с VoLTE отмечают позитивное изменение качества связи.



Абоненты могут пользоваться возможностями VoLTE без дополнительных настроек. Все, что нужно - выбрать сеть LTE в меню смартфона.