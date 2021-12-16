VoLTE от Киевстар стал доступным для смартфонов Xiaomi

В сети Киевстар есть около 300 тысяч абонентов, которые могут пользоваться технологией звонков VoLTE (voice-over-LTE). Отныне этот формат связи доступен и на смартфонах от Xiaomi.
Контрактные абоненты Киевстар смогут использовать технологию на таких устройствах от производителя:
• MI 9T Pro;
• Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 7;
• Redmi Note 8, Redmi Note 8T;
• Redmi 10;
• Mi10T, Mi10T pro;
• Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE;
• Poco M4 Pro 5G.
Кроме расширения перечня изготовителей устройств, количество смартфонов, которые поддерживают VoLTE от Киевстар, увеличивается и благодаря новому поколению девайсов Apple и Samsung. Полный список таких устройств можно найти на нашем сайте.
Напоминаем, технология VoLTE позволяет совершать звонки через сеть LTE (4G), что значительно улучшает качество звука, а также позволяет параллельно звонку пользоваться скоростным мобильным интернетом.
VoLTE работает на всей территории страны, где есть 4G от Киевстар. Для пользователей смартфонов Huawei, Samsung, Xiaomi а также Apple с IOS 15 технология станет активной автоматически и не потребует дополнительных настроек. В остальных случаях, инструкцию по активации VoLTE на смартфоне можно найти по ссылке.
Пользоваться технологией сейчас могут только контрактные абоненты оператора. Аналогическая возможность для корпоративных клиентов и пользователей, которые получают телеком-услуги по предоплате, будет анонсирована дополнительно.