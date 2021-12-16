VoLTE от Киевстар стал доступным для смартфонов Xiaomi

16 декабря 2021, 12:45

В сети Киевстар есть около 300 тысяч абонентов, которые могут пользоваться технологией звонков VoLTE (voice-over-LTE). Отныне этот формат связи доступен и на смартфонах от Xiaomi.

Контрактные абоненты Киевстар смогут использовать технологию на таких устройствах от производителя:

• MI 9T Pro;

• Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 7;

• Redmi Note 8, Redmi Note 8T;

• Redmi 10;

• Mi10T, Mi10T pro;

• Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE;

• Poco M4 Pro 5G.



Кроме расширения перечня изготовителей устройств, количество смартфонов, которые поддерживают VoLTE от Киевстар, увеличивается и благодаря новому поколению девайсов Apple и Samsung. Полный список таких устройств можно найти на нашем сайте.



Напоминаем, технология VoLTE позволяет совершать звонки через сеть LTE (4G), что значительно улучшает качество звука, а также позволяет параллельно звонку пользоваться скоростным мобильным интернетом.



VoLTE работает на всей территории страны, где есть 4G от Киевстар. Для пользователей смартфонов Huawei, Samsung, Xiaomi а также Apple с IOS 15 технология станет активной автоматически и не потребует дополнительных настроек. В остальных случаях, инструкцию по активации VoLTE на смартфоне можно найти по ссылке.



Пользоваться технологией сейчас могут только контрактные абоненты оператора. Аналогическая возможность для корпоративных клиентов и пользователей, которые получают телеком-услуги по предоплате, будет анонсирована дополнительно.